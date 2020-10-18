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"أمانة جازان" تتحرك للتخلص من مواشي الالتهاب القاتل.. والنفوق مستمر

حفاظًا على الصحة ومنعًا للتلوث البيئي ونقل الأمراض بعد انتشار الروائح الكريهة

قامت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش- بالتحرك للتخلص من المواشي النافقة من قرية أبو الأسرار بالطرق السليمة؛ حفاظًا على الصحة ومنعًا للتلوث البيئي ونقل الأمراض، بعد ما داهمها الالتهاب الرئوي القاتل، أو ما يعرف بـ"أبو رمح" وفتَك بعدد منها.

وبيّن عدد من السكان أن النفوق في أغنامهم لا يزال مستمرًا؛ موضحين أنهم فقدوا عددًا منها خلال العشرة أيام الماضية؛ رغم منحها الأدوية، مقدمين شكرهم للبلدية والمجلس البلدي الذي تفاعل مع موضوع الجثث النافقة، بعد انتشار الروائح وتحولها إلى خطر على الصحة.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير لها قبل عدة أسابيع، تفاصيل الموضوع؛ حيث اشتكى سكان قرية أبو الأسرار في محافظة أبو عريش شرق منطقة جازان، من مداهمة مرض غريب، يُحوّل أجساد الماشية من "الماعز" إلى هياكل عظمية قبل أن يفتك بها، شُخِّص بأنه "أبو رمح"، وسط مخاوف من انتقال العدوى وتوسع رقعتها.

وباشر حينها فريق بيطري من فرع الزراعة في المحافظة؛ حيث تم الوقوف على الحالات ووصف علاج لملاك الماشية لصرفه من الصيدلية البيطرية.

و"أبو رمح" عبارة عن مرض رئوي قاتل، يصيب قطعان الماعز في بلدان عدة، وخصوصًا في الشرق الأوسط.. وسبب المرض الرئيسي هو بكتيريا تسمى المفطورة، وتنتقل عن طريق الهواء ورذاذ الكحة من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة بطريق مباشر أو غير مباشر.

أمانة جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة جازان" تتحرك للتخلص من مواشي الالتهاب القاتل.. والنفوق مستمر
سبق

قامت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش- بالتحرك للتخلص من المواشي النافقة من قرية أبو الأسرار بالطرق السليمة؛ حفاظًا على الصحة ومنعًا للتلوث البيئي ونقل الأمراض، بعد ما داهمها الالتهاب الرئوي القاتل، أو ما يعرف بـ"أبو رمح" وفتَك بعدد منها.

وبيّن عدد من السكان أن النفوق في أغنامهم لا يزال مستمرًا؛ موضحين أنهم فقدوا عددًا منها خلال العشرة أيام الماضية؛ رغم منحها الأدوية، مقدمين شكرهم للبلدية والمجلس البلدي الذي تفاعل مع موضوع الجثث النافقة، بعد انتشار الروائح وتحولها إلى خطر على الصحة.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير لها قبل عدة أسابيع، تفاصيل الموضوع؛ حيث اشتكى سكان قرية أبو الأسرار في محافظة أبو عريش شرق منطقة جازان، من مداهمة مرض غريب، يُحوّل أجساد الماشية من "الماعز" إلى هياكل عظمية قبل أن يفتك بها، شُخِّص بأنه "أبو رمح"، وسط مخاوف من انتقال العدوى وتوسع رقعتها.

وباشر حينها فريق بيطري من فرع الزراعة في المحافظة؛ حيث تم الوقوف على الحالات ووصف علاج لملاك الماشية لصرفه من الصيدلية البيطرية.

و"أبو رمح" عبارة عن مرض رئوي قاتل، يصيب قطعان الماعز في بلدان عدة، وخصوصًا في الشرق الأوسط.. وسبب المرض الرئيسي هو بكتيريا تسمى المفطورة، وتنتقل عن طريق الهواء ورذاذ الكحة من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة بطريق مباشر أو غير مباشر.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
12:57 PM

"أمانة جازان" تتحرك للتخلص من مواشي الالتهاب القاتل.. والنفوق مستمر

حفاظًا على الصحة ومنعًا للتلوث البيئي ونقل الأمراض بعد انتشار الروائح الكريهة

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قاسم الخبراني - جازان
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قامت أمانة منطقة جازان -ممثلة في بلدية محافظة أبو عريش- بالتحرك للتخلص من المواشي النافقة من قرية أبو الأسرار بالطرق السليمة؛ حفاظًا على الصحة ومنعًا للتلوث البيئي ونقل الأمراض، بعد ما داهمها الالتهاب الرئوي القاتل، أو ما يعرف بـ"أبو رمح" وفتَك بعدد منها.

وبيّن عدد من السكان أن النفوق في أغنامهم لا يزال مستمرًا؛ موضحين أنهم فقدوا عددًا منها خلال العشرة أيام الماضية؛ رغم منحها الأدوية، مقدمين شكرهم للبلدية والمجلس البلدي الذي تفاعل مع موضوع الجثث النافقة، بعد انتشار الروائح وتحولها إلى خطر على الصحة.

وكانت "سبق" قد تناولت في تقرير لها قبل عدة أسابيع، تفاصيل الموضوع؛ حيث اشتكى سكان قرية أبو الأسرار في محافظة أبو عريش شرق منطقة جازان، من مداهمة مرض غريب، يُحوّل أجساد الماشية من "الماعز" إلى هياكل عظمية قبل أن يفتك بها، شُخِّص بأنه "أبو رمح"، وسط مخاوف من انتقال العدوى وتوسع رقعتها.

وباشر حينها فريق بيطري من فرع الزراعة في المحافظة؛ حيث تم الوقوف على الحالات ووصف علاج لملاك الماشية لصرفه من الصيدلية البيطرية.

و"أبو رمح" عبارة عن مرض رئوي قاتل، يصيب قطعان الماعز في بلدان عدة، وخصوصًا في الشرق الأوسط.. وسبب المرض الرئيسي هو بكتيريا تسمى المفطورة، وتنتقل عن طريق الهواء ورذاذ الكحة من الحيوانات المصابة إلى الحيوانات السليمة بطريق مباشر أو غير مباشر.

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