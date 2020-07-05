النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 3580 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 209509

بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي

للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية وتصحيح الأوضاع المخالفة

نفّذت فِرَق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 275 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن زيارات الفِرَق التفتيشية شملت مختلف النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية في مناطق المملكة.

وبيّن "السنقوف" أن عدد الزيارات التي نُفّذت بالمنطقة الجنوبية بلغت 149 زيارة، و33 زيارة في المنطقة الشمالية و26 زيارة في منطقة جازان، و23 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و19 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و14 زيارة في منطقة الرياض، و11 أخرى في المنطقة الشرقية.

وأكد السنقوف أن فِرَق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة، وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التفتيش البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي
سبق

نفّذت فِرَق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 275 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن زيارات الفِرَق التفتيشية شملت مختلف النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية في مناطق المملكة.

وبيّن "السنقوف" أن عدد الزيارات التي نُفّذت بالمنطقة الجنوبية بلغت 149 زيارة، و33 زيارة في المنطقة الشمالية و26 زيارة في منطقة جازان، و23 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و19 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و14 زيارة في منطقة الرياض، و11 أخرى في المنطقة الشرقية.

وأكد السنقوف أن فِرَق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة، وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441
01:14 PM

بمختلف المناطق.. فِرَق التفتيش البيئي تنفذ 275 زيارة خلال شهر يونيو الماضي

للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية وتصحيح الأوضاع المخالفة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
684

نفّذت فِرَق التفتيش البيئي بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 275 زيارة تفتيشية في مختلف مناطق المملكة خلال شهر يونيو الماضي.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للمراقبة البيئية والالتزام البيئي المهندس سليمان بن عبيد السنقوف، أن زيارات الفِرَق التفتيشية شملت مختلف النشاطات الصناعية والتعدينية والتنموية والزراعية في مناطق المملكة.

وبيّن "السنقوف" أن عدد الزيارات التي نُفّذت بالمنطقة الجنوبية بلغت 149 زيارة، و33 زيارة في المنطقة الشمالية و26 زيارة في منطقة جازان، و23 زيارة في منطقة المدينة المنورة، و19 زيارة في منطقة مكة المكرمة، و14 زيارة في منطقة الرياض، و11 أخرى في المنطقة الشرقية.

وأكد السنقوف أن فِرَق التفتيش تعمل على المتابعة المستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمقاييس والمعايير البيئية، وتصحيح الأوضاع البيئية المخالفة، وكذلك المراقبة المستمرة على كل ما يؤثر على البيئة بشكل مباشر أو غير مباشر وتطبيق القوانين المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,590
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,771
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,551
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,801

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني
قرار الحج وأبواق الإخونج..!

قرار الحج وأبواق الإخونج..!

عبدالرحمن المرشد
نشامى عسير.. قول وفعل

نشامى عسير.. قول وفعل

بندر الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة