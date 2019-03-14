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شاهد .. رسالة قوميز للجماهير الرياضية

بعد تعليق النشاط الرياضي

وجَّه الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير الرياضية؛ وذلك بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في السعودية بسبب "فيروس كورونا".

وقال قوميز في مقطع فيديو، بثه حساب النادي: "أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم. كلنا معًا.. نراكم لاحقًا. والمجد للأزرق".

فيروس كورونا الجديد قوميز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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شاهد .. رسالة قوميز للجماهير الرياضية
سبق

وجَّه الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير الرياضية؛ وذلك بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في السعودية بسبب "فيروس كورونا".

وقال قوميز في مقطع فيديو، بثه حساب النادي: "أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم. كلنا معًا.. نراكم لاحقًا. والمجد للأزرق".

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
08:33 PM

شاهد .. رسالة قوميز للجماهير الرياضية

بعد تعليق النشاط الرياضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,786

وجَّه الفرنسي بافيتمبي قوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، رسالة إلى الجماهير الرياضية؛ وذلك بعد قرار وزارة الرياضة تعليق النشاط الرياضي في السعودية بسبب "فيروس كورونا".

وقال قوميز في مقطع فيديو، بثه حساب النادي: "أود أن أشارككم هذه الرسالة؛ لأقول لكم اعتنوا بأنفسكم جيدًا من هذا الفيروس. لا تنسوا أن تغسلوا أيديكم جيدًا، وتهتموا بعائلاتكم. كلنا معًا.. نراكم لاحقًا. والمجد للأزرق".

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