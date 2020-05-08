تعرف على سيرة صاحب الصوت الخاشع والترتيل المميز.. "الشيخ أسامة خياط"

ولد في "حارة الباب" بمكة المكرمة وتولّى الإمامة والخطابة بالحرم المكي منذ عام 1418هـ

نشرت دارة الملك عبدالعزيز تقريراً موجزاً عبر مقطع فيديو لإمام المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبدالله خياط، صاحب الصوت الخاشع والترتيل المميز.

ولد الشيخ أسامة بن عبدالله خياط في مكة المكرمة عام 1375هـ، وحضر دروساً في العقيدة عند الشيخ عبدالعزيز بن باز في المسجد الحرام.

وحصل الشيخ أسامة خياط على درجة الدكتوراه من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى في مكة المكرمة عام 1408هـ.

وتم تعيينه أميناً عاماً مساعداً لهيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي مدة عامين، وعين مدرساً بالحرم المكي عام 1410هـ 1990م، كما تولّى الإمامة والخطابة به منذ عام 1418هـ.