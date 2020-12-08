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حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي"

تكثيف الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في أثيوبيا آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، مضيفاً أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أنه على السلطات تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون والنظام، مشيراً إلى أن الحكومة الأثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

وكانت منظمات إغاثة قد حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر.

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حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي"
سبق

أعلن مكتب رئاسة الوزراء في أثيوبيا آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، مضيفاً أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أنه على السلطات تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون والنظام، مشيراً إلى أن الحكومة الأثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

وكانت منظمات إغاثة قد حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر.

08 ديسمبر 2020 - 23 ربيع الآخر 1442
02:24 PM

حكومة أثيوبيا تعلن انتهاء العمليات العسكرية في "تيجراي"

تكثيف الجهود الرامية لإيصال المساعدات الإنسانية للسكان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن مكتب رئاسة الوزراء في أثيوبيا آبي أحمد، انتهاء العمليات العسكرية في إقليم تيجراي، مضيفاً أن المهمة تتركز الآن على إيصال المساعدات الإنسانية للسكان.

وأضاف بيان لمكتب رئاسة الوزراء، أنه على السلطات تقديم الجناة للعدالة واستعادة القانون والنظام، مشيراً إلى أن الحكومة الأثيوبية ستعمل على تأمين وصول المساعدات الإنسانية لمواطني الإقليم وإعادة توطين من أجبروا على عبور الحدود.

وكانت منظمات إغاثة قد حذرت من نقص الغذاء والدواء وأكياس حفظ الجثث في تيجراي التي كان 600 ألف فرد من سكانها يتلقون بالفعل مساعدات غذائية قبل اندلاع القتال المستمر منذ شهر.

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