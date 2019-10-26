وكيل "هيئة الرياضة" لشؤون الشباب يزور "مهرجان القصب"

يتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية وخيمة شعبية

زار وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، سليمان بن عبدالرحمن المسند، الخميس الماضي، مهرجان القصب المفتوح، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي في القصب.

وكان في استقبال "المسند"، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، الدكتور عثمان المنيع، ورئيس البلدية، دغيشم الدغيشم، ومدير عام النشاطات الشبابية في "هيئة الرياضة"، محمد السويلم، والمنسق العام لإدارة النشاطات الشبابية في الهيئة، وليد الراشد، ونائب مدير مكتب "الرياضة" بمحافظه شقراء، الحميدي الغربي، والمدير التنفيذي للمهرجان، عبدالوهاب الحميضي، ونائبه، نواف الدعجاني.

وتجول وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، بمرافق المهرجان وفعالياته، وزار المعرض الطبي التوعوي لجامعة شقراء.

كما شملت الجولة، زيارة سوق العبيدي الشعبي التاريخي بالقصب، والذي يعود تاريخه للستينات الهجرية، وقصر الشيخ عبدالله بن زاحم التاريخي - أحد رجالات المؤسس - طيب الله ثراه - ثم توجه لزيارة نادي بلدية القصب الرياضي والاجتماعي والثقافي.

وفي ختام زيارته، سلم "المسند" والدكتور "المنيع" و"الدغيشم"، جوائز الفائزين بمسابقات مهرجان القصب المفتوح الذي اشتمل على مسابقات شعبية ورياضية ومهارية، تنافس عليها مرتادو المهرجان.

يذكر أن مهرجان القصب المفتوح، تضمن أكثر من ٣٠ فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحاكي قصصًا تراثية حول طريقة الاحتفال بالأعراس قبل نحو ٥٠ عامًا، إضافة لمعارض تسويقية للأسر المنتجة، ومسرح ترفيهي وثقافي، إلى جانب جولات للزوار والسياح للقرية التراثية، وسوق العبيدي الأثري، وقصر الشيخ بن زاحم التاريخي في مركز القصب التابع لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.