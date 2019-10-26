النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل "هيئة الرياضة" لشؤون الشباب يزور "مهرجان القصب"

يتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية وخيمة شعبية

زار وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، سليمان بن عبدالرحمن المسند، الخميس الماضي، مهرجان القصب المفتوح، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي في القصب.

وكان في استقبال "المسند"، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، الدكتور عثمان المنيع، ورئيس البلدية، دغيشم الدغيشم، ومدير عام النشاطات الشبابية في "هيئة الرياضة"، محمد السويلم، والمنسق العام لإدارة النشاطات الشبابية في الهيئة، وليد الراشد، ونائب مدير مكتب "الرياضة" بمحافظه شقراء، الحميدي الغربي، والمدير التنفيذي للمهرجان، عبدالوهاب الحميضي، ونائبه، نواف الدعجاني.

وتجول وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، بمرافق المهرجان وفعالياته، وزار المعرض الطبي التوعوي لجامعة شقراء.

كما شملت الجولة، زيارة سوق العبيدي الشعبي التاريخي بالقصب، والذي يعود تاريخه للستينات الهجرية، وقصر الشيخ عبدالله بن زاحم التاريخي - أحد رجالات المؤسس - طيب الله ثراه - ثم توجه لزيارة نادي بلدية القصب الرياضي والاجتماعي والثقافي.

وفي ختام زيارته، سلم "المسند" والدكتور "المنيع" و"الدغيشم"، جوائز الفائزين بمسابقات مهرجان القصب المفتوح الذي اشتمل على مسابقات شعبية ورياضية ومهارية، تنافس عليها مرتادو المهرجان.

يذكر أن مهرجان القصب المفتوح، تضمن أكثر من ٣٠ فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحاكي قصصًا تراثية حول طريقة الاحتفال بالأعراس قبل نحو ٥٠ عامًا، إضافة لمعارض تسويقية للأسر المنتجة، ومسرح ترفيهي وثقافي، إلى جانب جولات للزوار والسياح للقرية التراثية، وسوق العبيدي الأثري، وقصر الشيخ بن زاحم التاريخي في مركز القصب التابع لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
وكيل "هيئة الرياضة" لشؤون الشباب يزور "مهرجان القصب"
سبق

زار وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، سليمان بن عبدالرحمن المسند، الخميس الماضي، مهرجان القصب المفتوح، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي في القصب.

وكان في استقبال "المسند"، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، الدكتور عثمان المنيع، ورئيس البلدية، دغيشم الدغيشم، ومدير عام النشاطات الشبابية في "هيئة الرياضة"، محمد السويلم، والمنسق العام لإدارة النشاطات الشبابية في الهيئة، وليد الراشد، ونائب مدير مكتب "الرياضة" بمحافظه شقراء، الحميدي الغربي، والمدير التنفيذي للمهرجان، عبدالوهاب الحميضي، ونائبه، نواف الدعجاني.

وتجول وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، بمرافق المهرجان وفعالياته، وزار المعرض الطبي التوعوي لجامعة شقراء.

كما شملت الجولة، زيارة سوق العبيدي الشعبي التاريخي بالقصب، والذي يعود تاريخه للستينات الهجرية، وقصر الشيخ عبدالله بن زاحم التاريخي - أحد رجالات المؤسس - طيب الله ثراه - ثم توجه لزيارة نادي بلدية القصب الرياضي والاجتماعي والثقافي.

وفي ختام زيارته، سلم "المسند" والدكتور "المنيع" و"الدغيشم"، جوائز الفائزين بمسابقات مهرجان القصب المفتوح الذي اشتمل على مسابقات شعبية ورياضية ومهارية، تنافس عليها مرتادو المهرجان.

يذكر أن مهرجان القصب المفتوح، تضمن أكثر من ٣٠ فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحاكي قصصًا تراثية حول طريقة الاحتفال بالأعراس قبل نحو ٥٠ عامًا، إضافة لمعارض تسويقية للأسر المنتجة، ومسرح ترفيهي وثقافي، إلى جانب جولات للزوار والسياح للقرية التراثية، وسوق العبيدي الأثري، وقصر الشيخ بن زاحم التاريخي في مركز القصب التابع لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.

26 أكتوبر 2019 - 27 صفر 1441
07:24 PM

وكيل "هيئة الرياضة" لشؤون الشباب يزور "مهرجان القصب"

يتضمن أكثر من 30 فعالية رياضية وخيمة شعبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
46

زار وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، سليمان بن عبدالرحمن المسند، الخميس الماضي، مهرجان القصب المفتوح، الذي تنظمه الهيئة، بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلي في القصب.

وكان في استقبال "المسند"، رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالقصب، الدكتور عثمان المنيع، ورئيس البلدية، دغيشم الدغيشم، ومدير عام النشاطات الشبابية في "هيئة الرياضة"، محمد السويلم، والمنسق العام لإدارة النشاطات الشبابية في الهيئة، وليد الراشد، ونائب مدير مكتب "الرياضة" بمحافظه شقراء، الحميدي الغربي، والمدير التنفيذي للمهرجان، عبدالوهاب الحميضي، ونائبه، نواف الدعجاني.

وتجول وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة المساعد لشؤون الشباب، بمرافق المهرجان وفعالياته، وزار المعرض الطبي التوعوي لجامعة شقراء.

كما شملت الجولة، زيارة سوق العبيدي الشعبي التاريخي بالقصب، والذي يعود تاريخه للستينات الهجرية، وقصر الشيخ عبدالله بن زاحم التاريخي - أحد رجالات المؤسس - طيب الله ثراه - ثم توجه لزيارة نادي بلدية القصب الرياضي والاجتماعي والثقافي.

وفي ختام زيارته، سلم "المسند" والدكتور "المنيع" و"الدغيشم"، جوائز الفائزين بمسابقات مهرجان القصب المفتوح الذي اشتمل على مسابقات شعبية ورياضية ومهارية، تنافس عليها مرتادو المهرجان.

يذكر أن مهرجان القصب المفتوح، تضمن أكثر من ٣٠ فعالية رياضية للكبار والصغار، وخيمة شعبية تحاكي قصصًا تراثية حول طريقة الاحتفال بالأعراس قبل نحو ٥٠ عامًا، إضافة لمعارض تسويقية للأسر المنتجة، ومسرح ترفيهي وثقافي، إلى جانب جولات للزوار والسياح للقرية التراثية، وسوق العبيدي الأثري، وقصر الشيخ بن زاحم التاريخي في مركز القصب التابع لمحافظة شقراء بمنطقة الرياض.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
10,101
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,630
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,096
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,238

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة