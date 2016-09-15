جامعة شقراء تنفذ أكثر من 40 فعالية في الأمن الفكري

محاضرات وندوات وورش عمل

نفذت جامعة شقراء، ممثلة بوحدة التوعية الفكرية، عددًا من البرامج والفعاليات تجاوزت 40 فعالية على مستوى الكليات، شارك فيها عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء هيئة كبار العلماء.

وقال المشرف على وحدة التوعية الفكرية بجامعة شقراء الدكتور محمد المشرافي: "تنوعت الفعاليات ما بين محاضرات وورش عمل وندوات وجلسات حوارية، واستضافت في عدد منها كبار العلماء والمختصين بالتوعية الفكرية".

وأضاف: "شارك في تلك المحاضرات والندوات الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان من خلال محاضرة بعنوان "توجيهات مهمة لشباب الأمة"، فيما استضافت الجامعة عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور عبدالله بن سليمان المنيع، وعضو مجلس الشورى وأمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان؛ للمشاركة في الندوة العلمية "الهوية الوطنية في ضوء التحديات المعاصرة".

وتابع: "أقامت وحدة التوعية الفكرية الملتقى الأول بعنوان "ملتقى الوعي الفكري والمعرض المصاحب"، شاركت فيه الكليات التابعة للجامعة؛ للتعرف على مصادر تهديد الفكر، ومواجهتها والقضاء عليها وتعزيز المواطنة الصالحة، ونشر قيم الوسطية والاعتدال والتسامح".

وأردف "المشرافي": "أقدم شكري وتقديري لجميع المتعاونين مع وحدة التوعية الفكرية من أعضاء هيئة التدريس والمنسقين؛ لجهودهم في نجاح فعاليات وبرامج الوحدة".

وفي الإطار نفسه، تسلم مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، التقرير الثالث لوحدة التوعية الفكرية، أثناء استقباله لمشرف الوحدة الدكتور محمد المشرافي في مكتبه، وتضمن التقرير جميع الفعاليات التي أقامتها الوحدة على مستوى الجامعة خلال العام الجامعي 1440هـ.