5000 ساعة تطوعية قدمها متطوعو ومتطوعات "هلال مكة" خلال شهر

تنوعت ما بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والشواطئ

شارك متطوعو ومتطوعات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة خلال شهر أغسطس من عام 2021م، بما يقارب 5000 ساعة تطوعية.

وتنوعت المشاركات بين تقديم الخدمة الإسعافية لزوار بيت الله والمعتمرين والمصلين بساحات الحرم وتنفيذ عدد من الحملات في الأسواق التجارية وشواطئ محافظات جدة والقنفذة والمناطق السياحية في محافظة الطائف، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من الدورات في الإسعافات الأولية بالتعاون مع المنظمة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ودورات تأهيل المتطوعين .

يأتي ذلك انطلاقاً من رسالة الهيئة بتبني العمل التطوعي وترسيخ مفهومه في الأعمال وإتاحة الفرصة للمتطوعين ودعمهم في الأعمال التي تلائم أهداف الهيئة.

وقالت الهيئة إنها سخرت كافة الإمكانيات والتجهيزات التقنية والطبية لمنسوبيها والمتطوعين في سبيل الارتقاء بالخدمة الاسعافية إلى أفضل المستويات ويشمل الكادر الطبي التطوعي تخصصات عدة أبرزها استشاري وطبيب عام وصيدلاني وتمريض وطب الطوارئ للمساهمة في العمل الإسعافي من رجال ونساء.

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة حريصة على الاستفادة من جميع الكوادر البشرية التي ترغب في الالتحاق بالأعمال التطوعية لدفع مسيرة التنمية وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة للوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على جميع الأصعدة، وتعمل الهيئة على تطوير منسوبيها من المتطوعين والمتطوعات من خلال تنظيم العديد من الدورات التخصصية وتأهيلهم بما يتوافق مع رسالة وعمل الهيئة الإنساني، على أن يكون التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني للتطوع في الهيئة.

https://srcavolunteer.srca.org.sa/#!/ar/home.