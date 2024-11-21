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أحدها بدولة عربية.. شاهد أفضل 15 مكاناً للسفر في 2020

يهديها فريق "ناشيونال جيوغرافيك" من روسيا إلى الصين والتشيك

نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل أماكن للسفر في عام 2020؛ حيث قام فرق تحرير إصدارات National Geographic Traveler ومع خبراء "ناشيونال جيوغرافيك" بالسفر حول العالم لاستكشاف المواقع التي يمكن رؤيتها في عام 2020، من أجل إنشاء قائمة "أفضل رحلات" سنوية.

ومن بين 25 مكاناً الذين عرضوا على الموقع، وقع اختيار وكالة "سبوتنيك" الروسية على 15 موقعاً، من بينها أماكن تقع في: روسيا، ومصر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، وجمهورية التشيك وغيرها.

مشاهدة قائمة فريق"ناشيونال جيوغرافيك" كاملة من هنا:

https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2020/

ناشيونال جيوغرافيك السفر

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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أحدها بدولة عربية.. شاهد أفضل 15 مكاناً للسفر في 2020
سبق

نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل أماكن للسفر في عام 2020؛ حيث قام فرق تحرير إصدارات National Geographic Traveler ومع خبراء "ناشيونال جيوغرافيك" بالسفر حول العالم لاستكشاف المواقع التي يمكن رؤيتها في عام 2020، من أجل إنشاء قائمة "أفضل رحلات" سنوية.

ومن بين 25 مكاناً الذين عرضوا على الموقع، وقع اختيار وكالة "سبوتنيك" الروسية على 15 موقعاً، من بينها أماكن تقع في: روسيا، ومصر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، وجمهورية التشيك وغيرها.

مشاهدة قائمة فريق"ناشيونال جيوغرافيك" كاملة من هنا:

https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2020/

21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
02:30 PM
اخر تعديل
21 نوفمبر 2019 - 24 ربيع الأول 1441
03:17 PM

أحدها بدولة عربية.. شاهد أفضل 15 مكاناً للسفر في 2020

يهديها فريق "ناشيونال جيوغرافيك" من روسيا إلى الصين والتشيك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر موقع "ناشيونال جيوغرافيك" أفضل أماكن للسفر في عام 2020؛ حيث قام فرق تحرير إصدارات National Geographic Traveler ومع خبراء "ناشيونال جيوغرافيك" بالسفر حول العالم لاستكشاف المواقع التي يمكن رؤيتها في عام 2020، من أجل إنشاء قائمة "أفضل رحلات" سنوية.

ومن بين 25 مكاناً الذين عرضوا على الموقع، وقع اختيار وكالة "سبوتنيك" الروسية على 15 موقعاً، من بينها أماكن تقع في: روسيا، ومصر، وبيلاروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والصين، وجمهورية التشيك وغيرها.

مشاهدة قائمة فريق"ناشيونال جيوغرافيك" كاملة من هنا:

https://www.nationalgeographic.com/travel/features/best-trips-2020/

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,817
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,504
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,884
200 مليون

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26 ديسمبر
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