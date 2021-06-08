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باكستان ترفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

"قريشي" أشار إلى أن الحكومة أبلغت الأحزاب بموقفها

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن باكستان رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي باكستان" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "قريشي" أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان.

وشدد الوزير الباكستاني على أن الحكومة تضع في الاعتبار مصالح البلاد الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي

الرئيسية/ أخبار العالم

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باكستان ترفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها
سبق

ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن باكستان رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي باكستان" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "قريشي" أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان.

وشدد الوزير الباكستاني على أن الحكومة تضع في الاعتبار مصالح البلاد الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
03:25 PM

باكستان ترفض إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها

"قريشي" أشار إلى أن الحكومة أبلغت الأحزاب بموقفها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن باكستان رفضت منح واشنطن قواعد عسكرية على أراضيها، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "ديلي باكستان" اليوم (الثلاثاء).

وأضاف "قريشي" أن الحكومة الحالية أبلغت جميع الأحزاب السياسية أنها لا تنوي السماح بأي قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وذلك في معرض رده على تقرير إعلامي أمريكي يتعلق بقواعد في دولة واقعة في جنوب آسيا للعمليات في أفغانستان.

وشدد الوزير الباكستاني على أن الحكومة تضع في الاعتبار مصالح البلاد الخاصة.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الولايات المتحدة تواصل التركيز على باكستان كقاعدة عسكرية في المنطقة، على الرغم من أن بعض المسؤولين الأمريكيين يعتقدون أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود في الوقت الحالي.

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