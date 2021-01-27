كثرتها تهدر كالسيل ما بين فساد وجنس وجرائم.. الفضائح تعصف بقطر وآخرها لـ"جاسم"

ترتبط بمسؤولين كبار.. ولم يبرأ منها قطاع

لا يكاد اهتمام العالم يهدأ عن متابعة إحدى الفضائح القطرية، حتى يجذب انتباهه تفجر فضيحة جديدة، بقرائن وأدلة يعجز المسؤولون القطريون عن دحضها أو التشكيك فيها أو حتى التعليق عليها، وعلى كثرة الفضائح التي يكتظ بها سجل قطر في رعاية الإرهاب، وزعزعة استقرار الدول الأخرى والتخابر ضدها، فإن الفضائح امتدت في استشرائها لتكشف عن تجذر ثقافة الانحراف في مختلف قطاعات وأوساط هذه الإمارة، حتى ما يكاد يبرأ منها قطاع واحد، بعد أن مست مسؤولين كباراً بقضايا فساد وعلاقات جنسية مشبوهة، ما يؤكد بأن الدوحة تعيش أزمة أخلاقية عميقة.

صفقة فاسدة

وتتعلق أحدث الفضائح التي يتابعها العالم خلال الساعات الأخيرة، بتورط رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم في تقاضي رشوة من بنك باركليز بقيمة 322 مليون جنيه إسترليني، أثبتت إفادات المسؤولين الكبار في البنك أمام محكمة بريطانية – وبحسب ما كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" – أن "جاسم" طلبها بنفسه نظير توفير قطر استثمارات مالية لإنقاذ البنك من الإفلاس، في الأزمة المالية التي عصفت به عام 2008.

والملاحظ في هذه الفضيحة التي تتخذ أبعاداً دولية نظراً لمكانة البنك على الصعيد العالمي، أن المتورط فيها – حمد بن جاسم- كان بمثابة الرجل الثاني في هرم السلطة في قطر في تلك الفترة، وقضيته تنطوي على استغلال نفوذه كمسؤول كبير في تمرير صفقة فاسدة غير مضمونة النتائج على المالية العامة لقطر، مقابل مصلحة شخصية تتعارض مع مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ولنا أن نتساءل هنا عن حجم الفساد الذي يضرب أطناب هذه الإمارة، فإذا كان رئيس وزرائها لم يتورع عن التورط في جريمة رشوة، رغم ثرائه الفاحش كأحد أفراد العائلة المالكة القطرية، ويمتلك ثروة تقدر بمليارات الدولارات، فمبال المسؤولين الأقل منه منصباً وتدرجاً في جهاز الحكومة؟

فيلق المرتزقة

وقبل انشغال العالم بقضية ارتشاء جاسم بن حمد، كان يتابع تفاصيل فضيحة تحايل قطر في تجنيس اللاعب العراقي الأصل باسم الراوي، الذي أحرز هدفاً لقطر في مرمى العراق، تسبب في خسارته للمباراة، التي جرت ضمت تصفيات كأس آسيا، ومخالفات قطر في تجنيس "الراوي" لا تعد سابقة في هذا المضمار، بل تعد آخر حلقة في سلسلة وقائع اعتادت فيها قطر على تجنيس الرياضيين، لتمثيلهم لها في البطولات الدولية.

وهناك الكثير من الرياضيين المجنسين في قطر منهم العداء عبدالإله هارون السوداني الأصل، الذي أحرز عدة ميداليات لقطر في سباقات الجري، وخلال بطولة كأس العالم لكرة اليد 2015، التي واجهت فيها فرنسا قطر في المباراة النهائية، استبقت صحيفة "لوموند" الفرنسية المباراة بمقال رأي مطول أوضح فيه كاتبه أنّ "منتخب فرنسا لن يواجه في تلك المباراة منتخب قطر وإنما فيلقاً من مرتزقة يرتدون قميصاً باللونين الأبيض والعنابي ومرسوم عليه عبارة قطر"، وقال في سياق استهجانه للمسلك القطري في التحايل على القوانين: "إن هزيمة أعضاء كتيبة المرتزقة الإسبانية، التونسية، الفرنسية، المصرية، السورية، المونتنغرية، البوسنية، الكوبية، القطرية التي يقودها المدرب الإسباني الشهير فاليرو ريفيرا، والتي باعت أرواحها، بات الآن مطلب الجميع"، وهذه الجنسيات تشير إلى أصول لاعبين في منتخب قطر.

جرائم وانتهاكات

وتابع الكثيرون في الآونة الأخيرة سلسلة مقاطع صوتية ومصورة، لوزيرة الصحة القطرية السابقة غالية بنت حمد آل ثاني، وعبدالله العذبة مستشار أمير قطر ورئيس تحرير صحيفة "الشرق"، تشير إلى علاقة منافية للأخلاق بين هذين المسؤولين المرموقين في أروقة الحكم القطري، لا سيما أنها تضمنت عبارات جنسية، وتطرق إلى توصيف الطابع الجنسي للوزيرة، ونعتها بأنها "متوحشة في الجنس"، فيما جزم بوضوح تام عدم وجود حواجز بين الشخصين.

ويزدحم المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالقضايا المرفوعة ضد انتهاكات قطر لحقوق الإنسان، ومنها سحب الجنسية من قبيلة الغفران في قطر، ومخالفة قانون الكفالة القطرى للمواثيق والاتفاقيات الدولية، وعدم وجود نصوص واضحة في قانون العقوبات تُجرم الرق والإتجار بالبشر، وتشريد وتهجير 40 ألف مواطن ليبي من مدينة تاورغاء على يد ميليشيات مدعومة من قطر.





وتبرهن كثرة الفضائح التي ترتبط بقطر داخلياً وخارجياً على شيوع نمط من الانحراف في ممارسة العمل العام وتسيير شؤون الحكم، والعلاقات بين المسؤولين، ومما يؤكد على رسوخه إدارياً وتواصلياً عدم محاكمة أطراف هذه القضايا داخل قطر أو مساءلتهم، وعدم توقف الدوحة عن الاعتماد على الأساليب غير القانونية في تحقيق مآربها.