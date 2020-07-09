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ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس البرازيلي

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس البرازيلي
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
09:59 PM

ولي العهد يطمئن في اتصال هاتفي على صحة الرئيس البرازيلي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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12,540

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس جايير ميسياس بولسونارو رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية.

واطمأن سمو ولي العهد خلال الاتصال، على صحة فخامته، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

فيما عبر الرئيس البرازيلي عن شكره لسمو ولي العهد على مشاعره النبيلة.

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