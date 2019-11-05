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صورة شقيقين يمنيين تفوز بجائزة عالمية.. "عناق المصالحة"

الْتُقطت لهما بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض

فازت صورة لمسنّيْن شقيقين يمنيين، يحتضنان بعضهما بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض، بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير السنوية لمعهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، وشملت أكثر من 1200 صورة من مختلف الدول.
وأطلق المعهد اسم "عناق المصالحة" على الصورة التي قدّمها المصور اليمني علي السونيدار من صنعاء التي اختارتها لجنة متخصصة بالإجماع؛ موضحًا أن "الصورة لشقيقين يمنيين يزيد عمرهما على 70 عامًا، يعانقان بعضهما بمحبة وسلام، بعد تصالحهما إثر خلاف استمر زهاء 30 سنة حول قطعة أرض ورثاها عن والدهما؛ مما أدى إلى مشكلات كثيرة وانفصالهما طوال تلك الفترة"؛ وذلك حسبما نشر اليوم موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وفازت بالجائزة الثانية صورة "الإنسان والحياة" من تركيا؛ فيما جاءت في المرتبة الثالثة صورة عن الدمار في مدينة الموصل العراقية؛ نتيجة المعارك التي دارت رحاها لفترة طويلة لتحرير المدينة من تنظيم داعش.

شقيقين يمنيين قطعة أرض عناق المصالحة

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صورة شقيقين يمنيين تفوز بجائزة عالمية.. "عناق المصالحة"
سبق

فازت صورة لمسنّيْن شقيقين يمنيين، يحتضنان بعضهما بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض، بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير السنوية لمعهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، وشملت أكثر من 1200 صورة من مختلف الدول.
وأطلق المعهد اسم "عناق المصالحة" على الصورة التي قدّمها المصور اليمني علي السونيدار من صنعاء التي اختارتها لجنة متخصصة بالإجماع؛ موضحًا أن "الصورة لشقيقين يمنيين يزيد عمرهما على 70 عامًا، يعانقان بعضهما بمحبة وسلام، بعد تصالحهما إثر خلاف استمر زهاء 30 سنة حول قطعة أرض ورثاها عن والدهما؛ مما أدى إلى مشكلات كثيرة وانفصالهما طوال تلك الفترة"؛ وذلك حسبما نشر اليوم موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وفازت بالجائزة الثانية صورة "الإنسان والحياة" من تركيا؛ فيما جاءت في المرتبة الثالثة صورة عن الدمار في مدينة الموصل العراقية؛ نتيجة المعارك التي دارت رحاها لفترة طويلة لتحرير المدينة من تنظيم داعش.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
12:58 PM

صورة شقيقين يمنيين تفوز بجائزة عالمية.. "عناق المصالحة"

الْتُقطت لهما بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فازت صورة لمسنّيْن شقيقين يمنيين، يحتضنان بعضهما بعد تصالحهما إثر خلاف طويل على قطعة أرض، بالجائزة الأولى في مسابقة التصوير السنوية لمعهد سياسات الشرق الأوسط في واشنطن، وشملت أكثر من 1200 صورة من مختلف الدول.
وأطلق المعهد اسم "عناق المصالحة" على الصورة التي قدّمها المصور اليمني علي السونيدار من صنعاء التي اختارتها لجنة متخصصة بالإجماع؛ موضحًا أن "الصورة لشقيقين يمنيين يزيد عمرهما على 70 عامًا، يعانقان بعضهما بمحبة وسلام، بعد تصالحهما إثر خلاف استمر زهاء 30 سنة حول قطعة أرض ورثاها عن والدهما؛ مما أدى إلى مشكلات كثيرة وانفصالهما طوال تلك الفترة"؛ وذلك حسبما نشر اليوم موقع "إرم نيوز" الإماراتي.
وفازت بالجائزة الثانية صورة "الإنسان والحياة" من تركيا؛ فيما جاءت في المرتبة الثالثة صورة عن الدمار في مدينة الموصل العراقية؛ نتيجة المعارك التي دارت رحاها لفترة طويلة لتحرير المدينة من تنظيم داعش.

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