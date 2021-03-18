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انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

تشهدها المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة

انطلقت اليوم مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

يهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

القوات البرية تمرين مخالب الصقر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية
سبق

انطلقت اليوم مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

يهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
09:40 PM

انطلاق مناورات "مخالب الصقر 3" بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية

تشهدها المنطقة الشمالية الغربية بالمملكة

A A A
بدر الجبل - تبوك
1
3,092

انطلقت اليوم مناورات التمرين المشترك (مخالب الصقر 3) بين القوات البرية الملكية السعودية ونظيرتها من القوات الأمريكية بالمنطقة الشمالية الغربية بالمملكة العربية السعودية.

يهدف التمرين إلى توثيق العلاقات العسكرية المتبادلة بين البلدين، وتوحيد المفاهيم العسكرية من خلال العمل المشترك بين قوات الجانبين، وتبادل المعلومات والخبرات العسكرية، وتحسين التوافق بين المعدات والعقائد العسكرية؛ لرفع مستوى الجاهزية والقدرة على العمل مع القوات الصديقة، والاستعداد لمواجهة أي تهديدات خارجية.

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