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"مدني الرياض": لا حالات احتجاز ولا بلاغات جراء الأمطار حتى الآن

المنطقة تشهد هطولات متفرقة شملت العاصمة ومعظم المحافظات

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض المقدم محمد الحمادي أنه لا توجد حالات احتجاز ولا بلاغات؛ جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، قال متحدث الدفاع المدني في الرياض: لا توجد حالات احتجاز أو بلاغات حتى الآن جراء هطول الأمطار في المنطقة.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً: القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

مدني الرياض أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني الرياض": لا حالات احتجاز ولا بلاغات جراء الأمطار حتى الآن
سبق

أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض المقدم محمد الحمادي أنه لا توجد حالات احتجاز ولا بلاغات؛ جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، قال متحدث الدفاع المدني في الرياض: لا توجد حالات احتجاز أو بلاغات حتى الآن جراء هطول الأمطار في المنطقة.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً: القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
02:48 PM

"مدني الرياض": لا حالات احتجاز ولا بلاغات جراء الأمطار حتى الآن

المنطقة تشهد هطولات متفرقة شملت العاصمة ومعظم المحافظات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد المتحدث الرسمي للدفاع المدني في الرياض المقدم محمد الحمادي أنه لا توجد حالات احتجاز ولا بلاغات؛ جراء الأمطار التي تشهدها المنطقة حالياً.

ووفق ما نقلته "الإخبارية"، قال متحدث الدفاع المدني في الرياض: لا توجد حالات احتجاز أو بلاغات حتى الآن جراء هطول الأمطار في المنطقة.

وكانت قد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وعبر نظام الإنذار المبكر، تنبيهاً متقدماً وتحديثاً لإنذار لمنطقة الرياض؛ وذلك لاستمرار حالة الأمطار المتوسطة إلى غزيرة مع رياح سطحية وتدنٍّ في الرؤية وتساقط للبَرَد.

وقالت الهيئة إن الحالة التي بدأت الرابعة فجر اليوم، تستمر للسابعة من مساء الثلاثاء، وتشمل: العاصمة الرياض والأفلاج والحريق والخرج والدرعية والدلم والدوادمي والرين والزلفى والسليل والغاط.

وتشمل الحالة أيضاً: القويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات ووادي الدواسر.

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