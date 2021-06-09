بالفيديو.. أغنى رجل في العالم يحقق "حلم طفولته" برحلة السماء التاريخية.. هنا التفاصيل

المزاد وصل إلى 9 ملايين ريال ثمن المقعد

بعد أن حافظ جيف بيزوس مؤسس أمازون على مرتبته كأغنى شخص في العالم للسنة الرابعة على التوالي، وبصافي ثروة بلغت 177 مليار دولار بزيادة قدرها 64 مليار دولار بعد ارتفاع أسعار أسهم شركة أمازون؛ أعلن عبر منصته في موقع تويتر أنه قد حجز المقعد الأول ضمن أول رحلة سياحية إلى الفضاء مع شقيقه مارك وشخص ثالث هو الفائز بتذكرة عرضت للبيع في مزاد بالتعاون مع شركة "بلو أوريجين".

وحقق بيزوس حلمه بعد 52 عامًا؛ حيث ولد في 12 يناير 1964. وكتب الملياردير على حسابه تغريدة قائلًا: "منذ كنت في الخامسة من عمري أحلم بالسفر إلى الفضاء وسأحقق الحلم في 20 يوليو سأقوم بهذه الرحلة مع شقيقي، إنها أكبر مغامرة مع أفضل صديق لي. وفي مقطع الفيديو الذي يتعانق فيه الشقيقان قال مارك: "لم أكن أتوقع حتى أن يقول إنه سيكون في الرحلة الأولى".

وسترسل شركة "بلو أوريجين" للسياحة الفضائية للمرة الأولى بعثة بشرية في صاروخ في 20 يوليو في رحلة تستمر بضع دقائق، وبيع أحد مقاعد الرحلة في مزاد علني مفتوح لعامة الناس.

وأوضح بيان أصدرته "بلو أوريجين" الاثنين أن المزايدات على هذه التذكرة الثالثة وصلت إلى 2,8 مليون دولار؛ أي ما يقارب 9 ملايين ريال سعودي، وقد ترتفع أكثر بعد إعلان بيزوس مشاركته في الرحلة، وبلغ عدد المشاركين في المزاد نحو ستة آلاف من 143 بلدًا، وسيتم إغلاق المزاد في 12 يونيو الجاري.

ويوم الإقلاع سينطلق الصاروخ عموديًّا وتنفصل عنه الكبسولة على علو نحو 75 كيلومترًا، وتواصل صعودها حتى ارتفاع يتجاوز المئة كيلومتر، وسيتمكن الركاب من أن يطفوا في ظل انعدام الجاذبية لبضع دقائق ومراقبة انحناء الكرة الأرضية.

وثم تبدأ الكبسولة عملية سقوط حر للعودة إلى الأرض، وسيتم إبطاء سرعتها بثلاث مظلات كبيرة وصواريخ كابحة قبل أن تهبط في صحراء في غرب تكساس.