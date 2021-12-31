أحدهما لإعداد قادة المدارس.. مركزان جديدان بأول جمعية تعليمية بالمملكة

فيما يجرى إعداد تصوّر عن رؤيتهما وأهدافهما وهيكلتهما وربطهما بالهيكل

وافق مجلس إدارة جمعية "عون" التعليمية على استحداث لجنة تهتم بالطلاب والأنشطة الطلابية ولجنة تهتم بالتطوع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور محمد بن عبدالعزيز السديري أن المجلس قرر إنشاء "مركزاً لإعداد القادة" يتولى الإشراف على إعداد تصوّر عن رؤيته ورسالته وأهدافه وهيكلته ومهامه، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعضو مجلس إدارة الجمعية وضحى الشريف.

وأضاف: قرر المجلس إنشاء (مركز التعلم الإلكتروني)، ويتولى الإشراف على إعداد تصوّر عن رؤيته ورسالته وأهدافه وهيكلته ومهامه وربطه بهيكل الجمعية؛ الدكتور عبداللطيف العوين، وإنشاء (مركز التطوير المؤسسي)، وإنشاء (لجنة الموهوبين وذوي الاحتياجات) بإشراف عضو مجلس الإدارة فتح بنت عبدالله العرفج، و(لجنة المبادرات) بإشراف نهاية الخنين، وهيا الناصر، فضلًا عن (لجنة التطوير المهني).

وأشار "السديري" إلى أن جمعية "عون" هي أول جمعية تعليمية في المملكة تسعى إلى خدمة المجتمع التعليمي وفي مقدمتهم القائمون على التعليمية من معلمين ومعلمات ومرشدين ومرشدات ورواد نشاط وقادة المدارس ومساعديهم، والمشرفين التربويين، إلى جانب الطلاب وأولياء أمور الطلاب.