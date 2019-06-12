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"البنتاغون": هجوم الحوثي على مطار أبها يبرز دور إيران الخبيث بالمنطقة

نددت بالعمل الإرهابي وأكدت أنه استمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن

نددت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على مطار أبها، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".
وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البنتاغون": هجوم الحوثي على مطار أبها يبرز دور إيران الخبيث بالمنطقة
سبق

نددت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على مطار أبها، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".
وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:11 PM

"البنتاغون": هجوم الحوثي على مطار أبها يبرز دور إيران الخبيث بالمنطقة

نددت بالعمل الإرهابي وأكدت أنه استمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,001

نددت وزارة الدفاع الأميركية "البتاغون" بالهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران على مطار أبها، معتبرة أنه "يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة".
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون، ريبيكا ريباريش، لـ"سكاي نيوز عربية": "العدوان الحوثي يتوافق مع الأدلة على دور إيران الخبيث في المنطقة، واستمرار تجاهلها لقراري مجلس الأمن 2216 و2231".
وأضافت: "الأعمال التي تستهدف البنية التحتية المدنية تؤدي إلى مقتل وإصابة الأبرياء".

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