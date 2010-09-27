يسير بخطى ثابتة.. حمدالله يعبر بالنصر لربع نهائي دوري أبطال آسيا

" المغربي" تم اختياره أفضل لاعب أمام التعاون

تأهل فريق النصر الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال آسيا 2020 بعد أن تغلب على نظيره التعاون بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك ضمن منافسات دور الـ16.

وكان زمن الشوط الأول بين الفريقين قد انتهى بالتعادل السلبي، واستمر إلى ربع الساعة الأخير من زمن الشوط الثاني، حتى الدقيقة الـ75 من زمن المباراة حينما تمكن هداف النصر ودوري الأبطال، المغربي عبدالرزاق حمدالله، من تسجيل هدف نصراوي بتسديدة أرضية قوية، ولجت المرمى التعاوني.