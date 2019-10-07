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سرقوه وطردوه خارج البلاد .. قصة لاعب سوداني أفنى شبابه ليرفع عَلم قطر!

فوجئ بسحب الجنسية منه وتزوير جواز سفره .. يقول: انتهاكات النظام لم تتوقف

في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، وبعد أن أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية وتعدّى 32 عاماً، فوجئ اللاعب السوداني الأصل سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه.

ففي تقرير جديد، أعدّته مؤسسة "ماعت" يفضح النظام القطري، وانتهاكاته الأخيرة في بطولة ألعاب القوى، التي اشتكى منها عديد من المشاركين، وفضحوا عملية التنظيم التي تمت فيها، التي كان آخرها ما كشفه اللاعب سليمان حامد؛ عن هذه البطولة.

وكشف التقرير، بحسب "اليوم السابع" القاهرية، شهادة اللاعب سليمان حامد؛ وما فعله النظام القطري معه، بعد كبر سنه وألقوا به خارج البلاد، وسرقوا حقوقه كاملة، بعد استغلاله طوال السنوات الماضية، كاشفاً أن النظام القطري سرق شبابه، ثم رموه خارج البلاد بعد كبر سنه، رغم أنه رفع عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة، إلا أن ممارسات وانتهاكات النظام القطري لم تتوقف ضدّه.

وقامت الدوحة بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مشيراً إلى أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.

قطر النظام القطري

الرئيسية/ أخبار العالم

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سرقوه وطردوه خارج البلاد .. قصة لاعب سوداني أفنى شبابه ليرفع عَلم قطر!
سبق

في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، وبعد أن أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية وتعدّى 32 عاماً، فوجئ اللاعب السوداني الأصل سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه.

ففي تقرير جديد، أعدّته مؤسسة "ماعت" يفضح النظام القطري، وانتهاكاته الأخيرة في بطولة ألعاب القوى، التي اشتكى منها عديد من المشاركين، وفضحوا عملية التنظيم التي تمت فيها، التي كان آخرها ما كشفه اللاعب سليمان حامد؛ عن هذه البطولة.

وكشف التقرير، بحسب "اليوم السابع" القاهرية، شهادة اللاعب سليمان حامد؛ وما فعله النظام القطري معه، بعد كبر سنه وألقوا به خارج البلاد، وسرقوا حقوقه كاملة، بعد استغلاله طوال السنوات الماضية، كاشفاً أن النظام القطري سرق شبابه، ثم رموه خارج البلاد بعد كبر سنه، رغم أنه رفع عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة، إلا أن ممارسات وانتهاكات النظام القطري لم تتوقف ضدّه.

وقامت الدوحة بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مشيراً إلى أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
10:54 AM

سرقوه وطردوه خارج البلاد .. قصة لاعب سوداني أفنى شبابه ليرفع عَلم قطر!

فوجئ بسحب الجنسية منه وتزوير جواز سفره .. يقول: انتهاكات النظام لم تتوقف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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في مخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية، وبعد أن أفنى عمره في خدمة الرياضة القطرية وتعدّى 32 عاماً، فوجئ اللاعب السوداني الأصل سليمان حامد؛ بسحب الجنسية القطرية منه.

ففي تقرير جديد، أعدّته مؤسسة "ماعت" يفضح النظام القطري، وانتهاكاته الأخيرة في بطولة ألعاب القوى، التي اشتكى منها عديد من المشاركين، وفضحوا عملية التنظيم التي تمت فيها، التي كان آخرها ما كشفه اللاعب سليمان حامد؛ عن هذه البطولة.

وكشف التقرير، بحسب "اليوم السابع" القاهرية، شهادة اللاعب سليمان حامد؛ وما فعله النظام القطري معه، بعد كبر سنه وألقوا به خارج البلاد، وسرقوا حقوقه كاملة، بعد استغلاله طوال السنوات الماضية، كاشفاً أن النظام القطري سرق شبابه، ثم رموه خارج البلاد بعد كبر سنه، رغم أنه رفع عَلم قطر في عديد من البطولات السابقة، إلا أن ممارسات وانتهاكات النظام القطري لم تتوقف ضدّه.

وقامت الدوحة بتزوير جواز سفر اللاعب، حيث تقول الوثيقة إنه مولود في قطر، رغم أنه من مواليد السودان، مشيراً إلى أنه بعد أن رفع عَلم قطر في المنافسات الدولية وكان سبباً في تتويجها بجوائز عدة، فُوجئ بسحب الجنسية منه بالمخالفة لاتفاق الحصول على الجنسية.

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