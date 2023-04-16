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اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

اليابان فيروس كورونا الجديد

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اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا
سبق

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
04:08 PM

اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا

ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

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