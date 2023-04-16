وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-16 أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا. وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 04:08 PM

اليابان تفرض الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمكافحة كورونا ستطبق حتى 6 مايو للحد من الانتقالات في "الأسبوع الذهبي"





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أعلن رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، اليوم الخميس، عن توسيع نطاق العمل بحالة الطوارئ لتشمل جميع أنحاء البلاد بهدف مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال "آبي" وفق "روسيا اليوم": حالة الطوارئ ستطبق حتى السادس من مايو وتهدف للحد من الانتقالات خلال عطلة "الأسبوع الذهبي" التي تحل بمطلع الشهر المقبل.