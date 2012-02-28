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"الدفاع المدني" و"المياه" يؤمنان بئراً مكشوفة في الكيلو 10 بمكة

تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. ورفع محضراً إلى أمانة العاصمة المقدسة

وقفت لجنة من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وشركة المياه بمكة، على بئر مكشوفة في الكيلو 10 بمكة، حيث تم طمر البئر وتأمينه.

يأتي ذلك تجاوبا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (بالفيديو .. طفل ينبّه أقرانه من السقوط في بئر ارتوازية مكشوفة بمكة) والذي نبه فيه طفل أقرانه من السقوط في تلك البئر المكشوفة، عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،

وتقع البئر المكشوفة في الكيلو 10 جنوب مكة المكرمة، في حين رفعت تلك اللجنة إلى أمانة العاصمة المقدسة محضراً، في سبيل استكمال اللازم تجاه البئر، كونها تقع تحت اختصاصها.

من جانبه عبّر الطفل الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو - وتوصلت إليه "سبق" وهو فراس شاكر الفهمي، عن شكره وتقديره للجهات المسؤولة التي أمّنت البئر قبل أن يقع فيه الأطفال أقرانه.

وزوّد "سبق" بصورة وهو يقف بجوار البئر بعد أن تم تلبية استغاثته وطمر البئر، معبراً عن شكره الخاص لـ"سبق" على إيصال صوته للجهات المسؤولة.

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"الدفاع المدني" و"المياه" يؤمنان بئراً مكشوفة في الكيلو 10 بمكة
سبق

وقفت لجنة من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وشركة المياه بمكة، على بئر مكشوفة في الكيلو 10 بمكة، حيث تم طمر البئر وتأمينه.

يأتي ذلك تجاوبا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (بالفيديو .. طفل ينبّه أقرانه من السقوط في بئر ارتوازية مكشوفة بمكة) والذي نبه فيه طفل أقرانه من السقوط في تلك البئر المكشوفة، عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،

وتقع البئر المكشوفة في الكيلو 10 جنوب مكة المكرمة، في حين رفعت تلك اللجنة إلى أمانة العاصمة المقدسة محضراً، في سبيل استكمال اللازم تجاه البئر، كونها تقع تحت اختصاصها.

من جانبه عبّر الطفل الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو - وتوصلت إليه "سبق" وهو فراس شاكر الفهمي، عن شكره وتقديره للجهات المسؤولة التي أمّنت البئر قبل أن يقع فيه الأطفال أقرانه.

وزوّد "سبق" بصورة وهو يقف بجوار البئر بعد أن تم تلبية استغاثته وطمر البئر، معبراً عن شكره الخاص لـ"سبق" على إيصال صوته للجهات المسؤولة.

27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
03:09 PM
اخر تعديل
28 فبراير 2018 - 12 جمادى الآخر 1439
02:20 AM

"الدفاع المدني" و"المياه" يؤمنان بئراً مكشوفة في الكيلو 10 بمكة

تجاوباً مع ما نشرته "سبق".. ورفع محضراً إلى أمانة العاصمة المقدسة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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10,709

وقفت لجنة من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة وشركة المياه بمكة، على بئر مكشوفة في الكيلو 10 بمكة، حيث تم طمر البئر وتأمينه.

يأتي ذلك تجاوبا مع ما نشرته "سبق" تحت عنوان: (بالفيديو .. طفل ينبّه أقرانه من السقوط في بئر ارتوازية مكشوفة بمكة) والذي نبه فيه طفل أقرانه من السقوط في تلك البئر المكشوفة، عبر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي،

وتقع البئر المكشوفة في الكيلو 10 جنوب مكة المكرمة، في حين رفعت تلك اللجنة إلى أمانة العاصمة المقدسة محضراً، في سبيل استكمال اللازم تجاه البئر، كونها تقع تحت اختصاصها.

من جانبه عبّر الطفل الذي ظهر صوته في مقطع الفيديو - وتوصلت إليه "سبق" وهو فراس شاكر الفهمي، عن شكره وتقديره للجهات المسؤولة التي أمّنت البئر قبل أن يقع فيه الأطفال أقرانه.

وزوّد "سبق" بصورة وهو يقف بجوار البئر بعد أن تم تلبية استغاثته وطمر البئر، معبراً عن شكره الخاص لـ"سبق" على إيصال صوته للجهات المسؤولة.

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