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تعرف على آخر تحديث لعدد الحجاج

وصلوا عبر جميع المنافذ حتى يوم أمس

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.819.790 حاجاً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.708.152 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 94.388 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 110.639 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

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تعرف على آخر تحديث لعدد الحجاج
سبق

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.819.790 حاجاً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.708.152 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 94.388 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 110.639 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

07 أغسطس 2019 - 6 ذو الحجة 1440
03:31 PM

تعرف على آخر تحديث لعدد الحجاج

وصلوا عبر جميع المنافذ حتى يوم أمس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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3,634

بلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس 1.819.790 حاجاً.

وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ 1.708.152 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 94.388 حاجاً، وعبر البحر 17.250 حاجاً، وذلك بزيادة 110.639 حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 6% تقريباً.

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53.8 مليار

31 يوليو
31,542
10 مليارات ..

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