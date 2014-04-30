وزير خارجية الولايات المتحدة يصل إلى الرياض

في زيارة رسمية

وصل وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية مايك بومبيو إلى الرياض مساء اليوم في زيارة رسمية للمملكة، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالسعودية كريستوفر هينزيل.