شاهد.. البَرَد يكسر الزجاج ويُسيل الدماء.. والأمطار تُجري الأودية في تمير والمجمعة وأشيقر

نفود الزلفي وصحراء "أم حزم" تكتسي بالبياض.. والهواة يوثقون

هطلت أمطار على أجزاء متفرقة من تمير والمجمعة وأشيقر وأم حزم والزلفي وجنوب القصيم، كانت مصحوبة بالبَرَد والرياح القوية التي تسببت في تكسير زجاج السيارات، واقتلاع المخيمات، وجرح عدد من الأشخاص.

وجرت إثر تلك الأمطار أودية الكلبي والعمار والخيس شمال وشمال غرب المجمعة، كما جرت أودية الريغة وأم حزم شمال أشيقر، وأودية النسا وبقر جنوب القصيم.

وتسببت الرياح القوية والبَرَد الكثيف في اقتلاع عدد من المخيمات، وجرح عدد من الأشخاص شمال محافظة المجمعة.

فيما وثق عبدالله ومعاذ الفيصل تكسير البَرَد زجاج السيارات شمال تمير، كما وثق المصور "أبو فيصل البداح" اكتساء نفود الزلفي بالبياض بعد تساقط البَرَد الكثيف على المنطقة.

ومن جهتهما، وثق المصوران محمد الطويل وعبدالله السليمي تساقط البَرَد الكثيف على أم حزم عصر اليوم.