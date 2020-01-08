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أمين الرياض يطّلع على مشروع جمع فائض الخضار مع جمعية "خيرات"

استعرض بعض المشاريع التي تجري فيها المرحلة الأولى

استقبل أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة عبدالله السبيعي والوفد المرافق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكه خلال الربع الأول من السنة الثانية حيث تم منذ انطلاق المشروع بتاريخ 27/ 11/ 2019 م، حفظ 1.090.867 من فائض الخضار والفاكهة، واستفادت منه 364.522 أسرة، كما تم عرض بعض المشاريع التي يجري فيها المرحلة الأولى من المشروع.

ونوّه الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.

أمين منطقة الرياض

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أمين الرياض يطّلع على مشروع جمع فائض الخضار مع جمعية "خيرات"
سبق

استقبل أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة عبدالله السبيعي والوفد المرافق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكه خلال الربع الأول من السنة الثانية حيث تم منذ انطلاق المشروع بتاريخ 27/ 11/ 2019 م، حفظ 1.090.867 من فائض الخضار والفاكهة، واستفادت منه 364.522 أسرة، كما تم عرض بعض المشاريع التي يجري فيها المرحلة الأولى من المشروع.

ونوّه الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.

08 يناير 2020 - 13 جمادى الأول 1441
06:50 PM

أمين الرياض يطّلع على مشروع جمع فائض الخضار مع جمعية "خيرات"

استعرض بعض المشاريع التي تجري فيها المرحلة الأولى

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف بمقر الأمانة المشرف العام لجمعية خيرات لحفظ النعمة بالمنطقة عبدالله السبيعي والوفد المرافق، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأمانة والجمعية.

وخلال اللقاء تم استعراض جهود الجمعية في مشروع جمع فائض الخضار والفواكه خلال الربع الأول من السنة الثانية حيث تم منذ انطلاق المشروع بتاريخ 27/ 11/ 2019 م، حفظ 1.090.867 من فائض الخضار والفاكهة، واستفادت منه 364.522 أسرة، كما تم عرض بعض المشاريع التي يجري فيها المرحلة الأولى من المشروع.

ونوّه الأمين بالدور الذي تقدمه الجمعية في سبيل حفظ النعمة وإيصالها إلى المستفيدين، بعد أن اطلع على عرض مرئي يبرز جهودها المبذولة.

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