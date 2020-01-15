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"الجبير" يبحث جُلّ القضايا مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي

خلال لقاءات منفصلة بمقر الوزارة بالرياض

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الجبير بالرياض كلاً من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وناقش الاستقبال القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون. وتم خلال الاستقبال استعراض المستجدات الخاصة بالملف السوداني والجهود المبذولة حيالها.

وزير الدولة للشؤون الخارجية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير" يبحث جُلّ القضايا مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي
سبق

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الجبير بالرياض كلاً من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وناقش الاستقبال القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون. وتم خلال الاستقبال استعراض المستجدات الخاصة بالملف السوداني والجهود المبذولة حيالها.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
06:16 PM

"الجبير" يبحث جُلّ القضايا مع سفراء بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي

خلال لقاءات منفصلة بمقر الوزارة بالرياض

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، سفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة ميكيل تيشرفوني دى أورسو.

وجرى خلال الاستقبال، مناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستقبل الجبير بالرياض كلاً من سفير المملكة المتحدة لدى المملكة سايمن كوليس، وسفير الجمهورية الفرنسية لدى المملكة فرانسوا غوييت، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة يورغ راناو.

وناقش الاستقبال القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما استقبل المبعوث الفرنسي الخاص بشأن السودان وجنوب السودان السفير جان ميشيل دومون. وتم خلال الاستقبال استعراض المستجدات الخاصة بالملف السوداني والجهود المبذولة حيالها.

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