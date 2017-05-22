اختتام فعاليات دورة "العمايد 2" الرمضانية ببيشة

بمشاركة 10 فرق من مختلف القرى بالمحافظة

اختُتِمت، مساء أمس، فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم "العمايد 2" المقامة بلجنة التنمية الاجتماع بقرى العمايد، بمشاركة 10 فرق من مختلف القرى بمحافظة بيشة.

فاز بالدورة فريق الملكي، بعد تغلبه على نظيره فريق ميلان بنتيجة (4 / 0) بحضور وكيل محافظة بيشة سعيد بن ناصر الطلوق.

وأوضح رئيس اللجنة بالعمايد محمد بن معيض القحطاني؛ أن هذه الفعالية تأتي ضمن إطار الخطة العامة لمكتب التنمية بالعمايد، التي تحرص على إشباع رغبات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وكذلك ملء جانب الفراغ لدى أبنائنا الشباب بكل ما فيه من احتضان لمواهبهم وإبرازها بالشكل المطلوب والعمل على صقل تلك المواهب وإبرازها.