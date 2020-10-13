أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للواقعة . وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

فيديو .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه السعودية صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-13 أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للواقعة .



وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

13 أكتوبر 2020 - 26 صفر 1442 04:01 PM

فيديو .. تدمير صاروخ باليستي حوثي كان مجهّزًا للإطلاق باتجاه السعودية التحالف: مستمرون في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية في اليمن





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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الثلاثاء، عن تدمير صاروخ باليستي يتبع للميليشيات الحوثية كان يتم تجهيزه للإطلاق باتجاه السعودية ونشرت قناة الإخبارية مقطع فيديو للواقعة .



وأفاد التحالف باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، مشدداً على الاستمرار في تحييد وتدمير القدرات النوعية للميليشيا الإرهابية المدعومة من إيران في اليمن.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا