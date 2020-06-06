آخر مستجدات "كورونا" عالمياً.. تراجع لافت للإصابات اليومية والحصيلة تتجاوز 6.7 مليون

الولايات المتحدة تتصدّر المشهد بمليون و897.8 ألف إصابة تليها البرازيل بـ 614.9 ألف إصابة

هبط معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العالم من 127.1 ألف حالة، أمس، إلى 101.1 ألف، اليوم السبت، فيما بلغت الحصيلة 6 ملايين و740361.

وحسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، فإن إجمالي الوفيات وصل إلى 394984، بينما تماثل مليونان و748576 شخصا للشفاء من المرض منذ بدء الجائحة.

وبحسب "روسيا اليوم" تبقى الولايات المتحدة أكثر الدول تضرراً بكورونا مع تسجيل مليون و897.8 ألف إصابة، فيما تخطت البرازيل التي تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات عالمياً، عتبة الـ 600 ألف إصابة مع رصد 614.9 ألف حالة حتى الآن.