كميات من السحب الماطرة تندفع صوب العاصمة .. زخات متوسطة وبؤر غزيرة

أمطار متفرقة تشهدها الرياض منذ ساعات الصباح الأولى ويتوقع استمرارها للمساء

يتوقع أن تتأثر منطقة الرياض، اليوم، بحالة من عدم الاستقرار الجوي تشمل العاصمة؛ حيث تصحبها زخات رعدية تكون متوسطة الشدة مع بعض البؤر الغزيرة؛ قد تؤدي إلى تشكُّل السيول في أجزاءٍ منها.

ووفق موقع "طقس العرب" تشير صور الأقمار الاصطناعية، إلى بدء تأثر العاصمة #الرياض باندفاعٍ لكميات من السحب الماطرة، نظراً لتأثُر المنطقة بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر نهار هذا اليوم .

وتشهد العاصمة الرياض أمطاراً متفرقة بدأت مع ساعات الصباح الأولى، وشملت أحياءً عدة، فيما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة الرياض من حالة أمطار رعدية مع رياح نشطة وتدنٍ في الرؤية تستمر للتاسعة من مساء اليوم، وتشمل: الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم ورماح وضرما.