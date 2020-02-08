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حادث انقلاب لمركبة عائلة يُخلف 9 إصابات بمرتفعات شفا الطائف

الهلال الأحمر أرسل فرقتين للتعامل مع المصابين

تسببَ حادث انقلاب لمركبة تُقل عائلة في إصابة تسعة من أفرادها، وذلك على طريق "الحيط" بمرتفعات مركز الشفا السياحي بالطائف أمس الجمعة.

وتمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، من مباشرة حادث الانقلاب وذلك بعد تلقي غرفة العمليات للبلاغ.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي: إن "الهيئة ممثلةً في عملياتها وجهت فرقتين، إسعافية وفرقة عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، لموقع الحادث".

وأضاف: "على الفور تم انتقال الفرق للموقع، حيث إن الحالات نقلت من مكان الحادث لمكانٍ آخر لوعورة المنطقة، مما دعا لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها تسع حالات، صُنفت بالمستقرة ما بين رجال ونساء وأطفال، حيث تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، فيما اكتفت ثلاث حالات بالخدمة بالموقع دون الرغبة منهم في النقل".

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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حادث انقلاب لمركبة عائلة يُخلف 9 إصابات بمرتفعات شفا الطائف
سبق

تسببَ حادث انقلاب لمركبة تُقل عائلة في إصابة تسعة من أفرادها، وذلك على طريق "الحيط" بمرتفعات مركز الشفا السياحي بالطائف أمس الجمعة.

وتمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، من مباشرة حادث الانقلاب وذلك بعد تلقي غرفة العمليات للبلاغ.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي: إن "الهيئة ممثلةً في عملياتها وجهت فرقتين، إسعافية وفرقة عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، لموقع الحادث".

وأضاف: "على الفور تم انتقال الفرق للموقع، حيث إن الحالات نقلت من مكان الحادث لمكانٍ آخر لوعورة المنطقة، مما دعا لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها تسع حالات، صُنفت بالمستقرة ما بين رجال ونساء وأطفال، حيث تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، فيما اكتفت ثلاث حالات بالخدمة بالموقع دون الرغبة منهم في النقل".

08 فبراير 2020 - 14 جمادى الآخر 1441
06:41 PM

حادث انقلاب لمركبة عائلة يُخلف 9 إصابات بمرتفعات شفا الطائف

الهلال الأحمر أرسل فرقتين للتعامل مع المصابين

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فهد العتيبي - الطائف
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تسببَ حادث انقلاب لمركبة تُقل عائلة في إصابة تسعة من أفرادها، وذلك على طريق "الحيط" بمرتفعات مركز الشفا السياحي بالطائف أمس الجمعة.

وتمكنت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالمحافظة، من مباشرة حادث الانقلاب وذلك بعد تلقي غرفة العمليات للبلاغ.

وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي شادي بن عابد الثبيتي: إن "الهيئة ممثلةً في عملياتها وجهت فرقتين، إسعافية وفرقة عناية طبية بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، لموقع الحادث".

وأضاف: "على الفور تم انتقال الفرق للموقع، حيث إن الحالات نقلت من مكان الحادث لمكانٍ آخر لوعورة المنطقة، مما دعا لمباشرة الحالات والتي بلغ عددها تسع حالات، صُنفت بالمستقرة ما بين رجال ونساء وأطفال، حيث تم التعامل معهم بتقديم الخدمة الإسعافية ونقل ست حالات إلى مستشفى الملك فيصل بالطائف، فيما اكتفت ثلاث حالات بالخدمة بالموقع دون الرغبة منهم في النقل".

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