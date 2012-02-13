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عابدي يختتم مشاركة المملكة التاريخية في الأولمبياد الشتوي

اختتم لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، مشاركته التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى العشرين من فبراير الحالي، بحلوله في المركز الـ44 من أصل 89 في الترتيب العام لمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى جولته الأولى من المسابقة بالمركز 51 بزمن 1.21.44 دقيقة، والمركز الـ45 بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة.

وتُعتبر المشاركة السعودية في الدورة الشتوية الأولى من نوعها في تاريخ المملكة والخليج؛ حيث تسجّل ضمن التطوّرات الرياضيّة الهامة نظرًا لطبيعة طقس ومناخ المملكة، الذي نادرًا ما يشهد الأجواء المناسبة لممارسة الرياضات الشتوية، عطفًا على كون الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية لم يمض على تأسيسه سوى عامين؛ الأمر الذي ينبئ بمستقبل مبهر للرياضات الشتوية في المملكة بالنظر إلى تاريخ هذه الدورة الذي لم يشهد إلا مشاركة خمس لجان أولمبية عربيّة منذ انطلاق الدورة في نسختها الأولى عام 1924م.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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عابدي يختتم مشاركة المملكة التاريخية في الأولمبياد الشتوي
سبق

اختتم لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، مشاركته التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى العشرين من فبراير الحالي، بحلوله في المركز الـ44 من أصل 89 في الترتيب العام لمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى جولته الأولى من المسابقة بالمركز 51 بزمن 1.21.44 دقيقة، والمركز الـ45 بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة.

وتُعتبر المشاركة السعودية في الدورة الشتوية الأولى من نوعها في تاريخ المملكة والخليج؛ حيث تسجّل ضمن التطوّرات الرياضيّة الهامة نظرًا لطبيعة طقس ومناخ المملكة، الذي نادرًا ما يشهد الأجواء المناسبة لممارسة الرياضات الشتوية، عطفًا على كون الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية لم يمض على تأسيسه سوى عامين؛ الأمر الذي ينبئ بمستقبل مبهر للرياضات الشتوية في المملكة بالنظر إلى تاريخ هذه الدورة الذي لم يشهد إلا مشاركة خمس لجان أولمبية عربيّة منذ انطلاق الدورة في نسختها الأولى عام 1924م.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:46 PM

عابدي يختتم مشاركة المملكة التاريخية في الأولمبياد الشتوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي، مشاركته التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين التي تستضيفها العاصمة الصينية بكين حتى العشرين من فبراير الحالي، بحلوله في المركز الـ44 من أصل 89 في الترتيب العام لمسابقة التزلج على المنحدرات الجبلية العملاقة بزمن 2.46.85 دقيقة، بعد أن أنهى جولته الأولى من المسابقة بالمركز 51 بزمن 1.21.44 دقيقة، والمركز الـ45 بالجولة الثانية بزمن 1.25.41 دقيقة.

وتُعتبر المشاركة السعودية في الدورة الشتوية الأولى من نوعها في تاريخ المملكة والخليج؛ حيث تسجّل ضمن التطوّرات الرياضيّة الهامة نظرًا لطبيعة طقس ومناخ المملكة، الذي نادرًا ما يشهد الأجواء المناسبة لممارسة الرياضات الشتوية، عطفًا على كون الاتحاد السعودي للرياضات الشتوية لم يمض على تأسيسه سوى عامين؛ الأمر الذي ينبئ بمستقبل مبهر للرياضات الشتوية في المملكة بالنظر إلى تاريخ هذه الدورة الذي لم يشهد إلا مشاركة خمس لجان أولمبية عربيّة منذ انطلاق الدورة في نسختها الأولى عام 1924م.

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