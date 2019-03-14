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بعد مطالبات بوقف رحلاتها احترازيًّا.. "هيئة النقل" لـ"سبق": لا تعليق لحافلات النقل العام

أكدت أنه تم إيقافها في مكة والمدينة

كشف مصدر بالهيئة العامة للنقل في تصريحات إلى "سبق" تفاصيل حول ما يتم تداوله من تساؤلات ومطالب عن إيقاف رحلات حافلات النقل العام لمختلف الشركات بين المناطق.

وتفصيلاً، قال لـ"سبق" محمد الخريجي من الهيئة العامة للنقل: "ما تم بخصوص الإيقاف هو فقط إيقاف النقل العام في مكة والمدينة. أما ما يخص باقي مناطق السعودية فلا يوجد أي توجيه بذلك حتى الآن".

وكانت مطالبات متعددة قد أشارت إلى أن حافلات النقل العام التي تنتقل بين خطوط السفر الطويلة بين المناطق، وتنقل أعدادًا كبيرة، تستوجب الاحتراز، ووقف رحلاتها "إن رأت ذلك الجهات المسؤولة"؛ وذلك على اعتبار أنها تجمُّع قد يُسهم في نقل الفيروس حال وجوده بين أحد الركاب.

فيروس كورونا الجديد هيئة النقل العام حافلات النقل العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد مطالبات بوقف رحلاتها احترازيًّا.. "هيئة النقل" لـ"سبق": لا تعليق لحافلات النقل العام
سبق

كشف مصدر بالهيئة العامة للنقل في تصريحات إلى "سبق" تفاصيل حول ما يتم تداوله من تساؤلات ومطالب عن إيقاف رحلات حافلات النقل العام لمختلف الشركات بين المناطق.

وتفصيلاً، قال لـ"سبق" محمد الخريجي من الهيئة العامة للنقل: "ما تم بخصوص الإيقاف هو فقط إيقاف النقل العام في مكة والمدينة. أما ما يخص باقي مناطق السعودية فلا يوجد أي توجيه بذلك حتى الآن".

وكانت مطالبات متعددة قد أشارت إلى أن حافلات النقل العام التي تنتقل بين خطوط السفر الطويلة بين المناطق، وتنقل أعدادًا كبيرة، تستوجب الاحتراز، ووقف رحلاتها "إن رأت ذلك الجهات المسؤولة"؛ وذلك على اعتبار أنها تجمُّع قد يُسهم في نقل الفيروس حال وجوده بين أحد الركاب.

14 مارس 2020 - 19 رجب 1441
09:17 PM

بعد مطالبات بوقف رحلاتها احترازيًّا.. "هيئة النقل" لـ"سبق": لا تعليق لحافلات النقل العام

أكدت أنه تم إيقافها في مكة والمدينة

A A A
محمد المواسي - الرياض
1
3,301

كشف مصدر بالهيئة العامة للنقل في تصريحات إلى "سبق" تفاصيل حول ما يتم تداوله من تساؤلات ومطالب عن إيقاف رحلات حافلات النقل العام لمختلف الشركات بين المناطق.

وتفصيلاً، قال لـ"سبق" محمد الخريجي من الهيئة العامة للنقل: "ما تم بخصوص الإيقاف هو فقط إيقاف النقل العام في مكة والمدينة. أما ما يخص باقي مناطق السعودية فلا يوجد أي توجيه بذلك حتى الآن".

وكانت مطالبات متعددة قد أشارت إلى أن حافلات النقل العام التي تنتقل بين خطوط السفر الطويلة بين المناطق، وتنقل أعدادًا كبيرة، تستوجب الاحتراز، ووقف رحلاتها "إن رأت ذلك الجهات المسؤولة"؛ وذلك على اعتبار أنها تجمُّع قد يُسهم في نقل الفيروس حال وجوده بين أحد الركاب.

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