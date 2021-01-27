خلال 2018 .. 41 مليون مسافر يعبرون مطار الملك عبدالعزيز الدولي

بزيادة 20 % مقارنة بعام 2017 ليسجل بذلك أعلى إحصائية في تاريخه

كشفت إدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي، أن إجمالي عدد المسافرين لعام 2018م، بلغ 41.2 مليون مسافر بزيادة قدرها 20 % عن عام 2017م، الذي بلغ 34 مليون مسافر، وبذلك يسجل المطار أعلى إحصائية مسافرين سنوياً في تاريخه.

ووفقاً للتقرير الإحصائي لعام 2018م، فإن إجمالي عدد الرحلات بلغ 340.333 ألف رحلة، في حين تصدّرت الصالة الجنوبية الأعلى نسبة من حيث عدد المسافرين حيث سجلت 23.1 مليون مسافر للعام نفسه تم نقلهم عبر 197.314 ألف رحلة، في حين بلغ عدد المسافرين عبر الصالة الشمالية 10.5 مليون مسافر تم نقلهم عبر 90.855 ألف رحلة، فيما بلغ عدد المسافرين عبر مجمع صالات الحج والعمرة للعام نفسه 7.3 مليون مسافر تم نقلهم عبر 48.241 ألف رحلة، وسجلت الصالة الجديدة (1) قرابة 385.729 ألف مسافر عبر 3923 رحلة.

وقال مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور؛ إن حركة التشغيل في المطار جاءت بوتيرة متسارعة في السنوات الأخيرة في ظل تنامي الطلب على خدمة النقل الجوي؛ ما جعله يحقق هذه المعدلات المرتفعة من حيث أعداد المسافرين، وجذب المزيد من حركة الطيران نظراً لما تشهده المملكة من نهضة اقتصادية وتوافد الحجاج والمعتمرين إلى الأماكن المقدسة عبر المطار الذي يعد بوابة الحرمين الشريفين، وكذلك لموقع المطار المتميز الذي جعل منه محطة انطلاق حيوية للمسافرين وشركات الطيران العالمية، متوقعاً أن يشهد المطار نمواً إضافياً في الأعوام المقبلة.

وأضاف: إن المطار سجل أعلى نمواً في الحركة الجوية على الرغم من أنه يعمل في الوقت الحالي بنسبة تفوق أضعاف طاقته الاستيعابية الحالية، حيث يشهد نمواً متواصلاً في الحركة الجوية، وخاصة خلال موسمَي الحج والعمرة، إضافة إلى ازدياد الحركة السياحية والاقتصادية في المملكة، وزيادة عدد الشركات الناقلة الراغبة في التشغيل من وإلى مطار الملك عبدالعزيز.

وتابع مدير عام المطار، أن الزيادة المستمرة في حجم الحركة الجوية وتنامي معدلات أعداد المسافرين والطائرات، يمثلان تحدياً كبيراً للمطار في مرحلته الانتقالية إلى الصالة الجديدة، إذ تحتم على المطار مسؤولية كبرى للالتزام باستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة عالية، إلى أن يتم التشغيل الكامل للصالة الجديدة رقم 1، مشيراً إلى أنه تم استكمال نقل رحلات 11 وجهة إلى الصالة الجديدة بما يتجاوز 80 رحلة في الأسبوع لتنقل مئات المسافرين، ومن المتوقع أن تتم إضافة المزيد من الرحلات خلال الفترة المقبلة للعديد من الوجهات، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني سارعت إلى تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يُعد نقلة نوعية في سوق النقل الجوي بالمنطقة، وقفزة فريدة إلى مصاف التنافسية العالمية في سوق المطارات.

وأعرب مدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي، عن شكره وتقديره لجميع العاملين بكل الجهات العاملة بالمطار، من خلال منظومة عمل جماعي تجسّدت في روح الفريق الواحد والعمل تحت مظلة واحدة, للوصول إلى النجاح المطلوب وتقديم خدمات تشرّف المملكة وقيادتها الرشيدة.