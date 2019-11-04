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"هيئة الرياضة" تقرر حرمان الاتفاق من الدعم المالي الخاص بمباراة العدالة

بسبب مخالفات من المنظمين في عملية بيع التذاكر

قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وكانت هيئة الرياضية قد حققت في هذا الشأن، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 - 10 - 2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية .

وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.

الهيئة العامة للرياضة نادي الاتفاق

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"هيئة الرياضة" تقرر حرمان الاتفاق من الدعم المالي الخاص بمباراة العدالة
سبق

قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وكانت هيئة الرياضية قد حققت في هذا الشأن، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 - 10 - 2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية .

وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.

04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441
07:03 PM

"هيئة الرياضة" تقرر حرمان الاتفاق من الدعم المالي الخاص بمباراة العدالة

بسبب مخالفات من المنظمين في عملية بيع التذاكر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير.

وكانت هيئة الرياضية قد حققت في هذا الشأن، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 - 10 - 2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.

وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية .

وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.

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