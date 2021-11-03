وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-11-03 أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل". وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443 01:12 PM

أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري "صوّر وأرسل"





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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.