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أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً

ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري "صوّر وأرسل"

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

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أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً
سبق

أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
01:12 PM

أمانة الحدود الشمالية تنهي صيانة أكثر من 22 ألف عمود إنارة خلال 90 يوماً

ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري وتحسين المشهد الحضري "صوّر وأرسل"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عرعر
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أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية صيانة 22938 عمود إنارة خلال الـ 90 يوماً الماضية في مدن ومحافظات المنطقة ضمن جهودها الرامية لمعالجة التشوّه البصري، وتحسين المشهد الحضري ضمن حملة "صوّر وأرسل".

وأوضحت أمانة المنطقة استمرارها في معالجة جميع البلاغات الواردة عبر تطبيق بلدي؛ لمعالجة جميع أشكال التشوّه البصري في الشوارع والمرافق والحدائق العامة بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,035
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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11,943
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,076
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

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