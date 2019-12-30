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"تعليم الليث" يطلق برامج إجازة الربيع في ١٠ أندية للحي

تشمل الكثير من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية

أطلق مدير التعليم بمحافظة الليث الرئيس التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، برامج إجازة الربيع في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات، خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتشمل الكثير من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية، وذلك بحضور أعضاء الفريق التنفيذي وقادة وقائدات النادي.

وأكد مدير "تعليم الليث" خلال حفل التدشين أن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات وكل أفراد المجتمع في الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والاجتماعية، والتي تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة بما يتواكب مع رؤية الوطن الطموحة 2030.

وأضاف أنها تهدف كذلك إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر -يحفظهم الله- وإعداد طلاب وطالبات التعليم إعداداً متكاملاً من الناحية الوجدانية والوطنية والعقلية والجسمانية والسلوكية والاجتماعية، وتهيئتهم للحياة العامة ومتطلباتها، وتربيتهم تربية حسنة مبنيّة على أسس تربوية سليمة، وحمايتهم من مزالق الانحرافات الفكرية والسلوكية، واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وتفعيلاً لدور إدارة التعليم في التعريف برؤية المملكة ونشر ثقافتها واستثمار قدرات الطلاب والطالبات للإسهام في تحقيقها.

من جانب آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي وممثل أندية الحي (بنين) بـ"تعليم الليث" حسن بن محمد الثعلبي، أن برنامج إجازة الربيع حافل بالكثير من الفعاليات والبرامج، وأبرزها إقامة مهرجان الأسرة؛ بهدف تعزيز المهارات التسويقية والترويحية لمنتجات الأسر، ومهرجان سحابة مجد، ويهدف إلى رفع الإنتاج وتبادل الخبرات في مجال عمل الأسر المنتجة.

فيما أشارت رئيسة قسم نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي (بنات) عيشه عمر الزبيدي، إلى عزم أندية الحي إقامة مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترويحية، ومجموعة من الدورات التدريبية المعرفية والمهارية والمهنية.

ودعت إدارة التعليم الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل في أندية الحي المتوفرة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها في الليث وأضم وربوع العين وجنوب الليث، وهي على النحو التالي:

قطاع البنين: نادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية في محافظة الليث، ونادي الحي بمدرسة الفتح في غميقة، ونادي الحي بمدرسة الأمير سعود بن عبدالمحسن في القعبة، ونادي الحي بمدرسة الطفيل بن عمرو في طفيل، ونادي الحي بمدرسة ابن كثير في محافظة أضم، ونادي الحي بمدرسة علي بن أبي طالب في ربوع العين.

أما في قطاع البنات: نادي الحي بثانوية المقررات في محافظة الليث، ونادي الحي بثانوية غميقة، ونادي الحي بمتوسطة وثانوية القعبة، ونادي الحي بمتوسطة أضم.

تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"تعليم الليث" يطلق برامج إجازة الربيع في ١٠ أندية للحي
سبق

أطلق مدير التعليم بمحافظة الليث الرئيس التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، برامج إجازة الربيع في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات، خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتشمل الكثير من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية، وذلك بحضور أعضاء الفريق التنفيذي وقادة وقائدات النادي.

وأكد مدير "تعليم الليث" خلال حفل التدشين أن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات وكل أفراد المجتمع في الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والاجتماعية، والتي تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة بما يتواكب مع رؤية الوطن الطموحة 2030.

وأضاف أنها تهدف كذلك إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر -يحفظهم الله- وإعداد طلاب وطالبات التعليم إعداداً متكاملاً من الناحية الوجدانية والوطنية والعقلية والجسمانية والسلوكية والاجتماعية، وتهيئتهم للحياة العامة ومتطلباتها، وتربيتهم تربية حسنة مبنيّة على أسس تربوية سليمة، وحمايتهم من مزالق الانحرافات الفكرية والسلوكية، واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وتفعيلاً لدور إدارة التعليم في التعريف برؤية المملكة ونشر ثقافتها واستثمار قدرات الطلاب والطالبات للإسهام في تحقيقها.

من جانب آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي وممثل أندية الحي (بنين) بـ"تعليم الليث" حسن بن محمد الثعلبي، أن برنامج إجازة الربيع حافل بالكثير من الفعاليات والبرامج، وأبرزها إقامة مهرجان الأسرة؛ بهدف تعزيز المهارات التسويقية والترويحية لمنتجات الأسر، ومهرجان سحابة مجد، ويهدف إلى رفع الإنتاج وتبادل الخبرات في مجال عمل الأسر المنتجة.

فيما أشارت رئيسة قسم نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي (بنات) عيشه عمر الزبيدي، إلى عزم أندية الحي إقامة مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترويحية، ومجموعة من الدورات التدريبية المعرفية والمهارية والمهنية.

ودعت إدارة التعليم الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل في أندية الحي المتوفرة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها في الليث وأضم وربوع العين وجنوب الليث، وهي على النحو التالي:

قطاع البنين: نادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية في محافظة الليث، ونادي الحي بمدرسة الفتح في غميقة، ونادي الحي بمدرسة الأمير سعود بن عبدالمحسن في القعبة، ونادي الحي بمدرسة الطفيل بن عمرو في طفيل، ونادي الحي بمدرسة ابن كثير في محافظة أضم، ونادي الحي بمدرسة علي بن أبي طالب في ربوع العين.

أما في قطاع البنات: نادي الحي بثانوية المقررات في محافظة الليث، ونادي الحي بثانوية غميقة، ونادي الحي بمتوسطة وثانوية القعبة، ونادي الحي بمتوسطة أضم.

30 ديسمبر 2019 - 4 جمادى الأول 1441
06:22 PM

"تعليم الليث" يطلق برامج إجازة الربيع في ١٠ أندية للحي

تشمل الكثير من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الليث
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أطلق مدير التعليم بمحافظة الليث الرئيس التنفيذي لأندية الحي الدكتور زكي بن رزيق الحازمي، برامج إجازة الربيع في أندية الحي الترفيهية التعليمية للبنين والبنات، خلال إجازة منتصف العام الدراسي ١٤٤٠/ ١٤٤١هـ، وتشمل الكثير من المهرجانات والمسابقات والدورات النوعية، وذلك بحضور أعضاء الفريق التنفيذي وقادة وقائدات النادي.

وأكد مدير "تعليم الليث" خلال حفل التدشين أن برامج أندية الحي الترفيهية التعليمية تهدف إلى تعزيز مشاركة الطلاب والطالبات وكل أفراد المجتمع في الأنشطة الثقافية والتعليمية والترفيهية والرياضية والاجتماعية، والتي تسهم في تحسين نمط حياة الفرد والأسرة بما يتواكب مع رؤية الوطن الطموحة 2030.

وأضاف أنها تهدف كذلك إلى تعزيز الولاء والانتماء للوطن وولاة الأمر -يحفظهم الله- وإعداد طلاب وطالبات التعليم إعداداً متكاملاً من الناحية الوجدانية والوطنية والعقلية والجسمانية والسلوكية والاجتماعية، وتهيئتهم للحياة العامة ومتطلباتها، وتربيتهم تربية حسنة مبنيّة على أسس تربوية سليمة، وحمايتهم من مزالق الانحرافات الفكرية والسلوكية، واستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة، وفقاً لقدراتهم واستعداداتهم وميولهم، وتفعيلاً لدور إدارة التعليم في التعريف برؤية المملكة ونشر ثقافتها واستثمار قدرات الطلاب والطالبات للإسهام في تحقيقها.

من جانب آخر، أوضح رئيس قسم النشاط الطلابي وممثل أندية الحي (بنين) بـ"تعليم الليث" حسن بن محمد الثعلبي، أن برنامج إجازة الربيع حافل بالكثير من الفعاليات والبرامج، وأبرزها إقامة مهرجان الأسرة؛ بهدف تعزيز المهارات التسويقية والترويحية لمنتجات الأسر، ومهرجان سحابة مجد، ويهدف إلى رفع الإنتاج وتبادل الخبرات في مجال عمل الأسر المنتجة.

فيما أشارت رئيسة قسم نشاط الطالبات وممثلة أندية الحي (بنات) عيشه عمر الزبيدي، إلى عزم أندية الحي إقامة مجموعة من الأنشطة والمسابقات الثقافية والاجتماعية والعلمية والرياضية والترويحية، ومجموعة من الدورات التدريبية المعرفية والمهارية والمهنية.

ودعت إدارة التعليم الراغبين في المشاركة إلى المبادرة بالتسجيل في أندية الحي المتوفرة على مستوى المحافظة ومكاتب التعليم التابعة لها في الليث وأضم وربوع العين وجنوب الليث، وهي على النحو التالي:

قطاع البنين: نادي الحي بمجمع الأنشطة الطلابية في محافظة الليث، ونادي الحي بمدرسة الفتح في غميقة، ونادي الحي بمدرسة الأمير سعود بن عبدالمحسن في القعبة، ونادي الحي بمدرسة الطفيل بن عمرو في طفيل، ونادي الحي بمدرسة ابن كثير في محافظة أضم، ونادي الحي بمدرسة علي بن أبي طالب في ربوع العين.

أما في قطاع البنات: نادي الحي بثانوية المقررات في محافظة الليث، ونادي الحي بثانوية غميقة، ونادي الحي بمتوسطة وثانوية القعبة، ونادي الحي بمتوسطة أضم.

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