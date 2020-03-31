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جامعة الإمام تحذف "التاريخ" من تغريدة موعد اختبار الانتساب

المطالبات مستمرة للتأجيل نظرًا للظروف الراهنة المرتبطة بأزمة كورونا

حذفت صفحة عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التاريخ من التغريدة التي دونتها وظلت ترد بها على استفسارات الطلاب طول الفترة الماضية حول موعد الاختبار، حيث غيرت الصيغة لتصبح قريبًا سوف يتم إعلان عن مواعيد الاختبارات، بعد أن أكدت أنها ستكون في موعدها المحدد16 /8 / 1441.

وكانت "سبق" قد تناولت يوم أمس تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية كما ذكروا وبيّنوا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضهم يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيُشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلاً عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد 9 أيام إلا أنها غيرت الصيغة اليوم بعد أن حذفت التاريخ.

فيروس كورونا الجديد جامعة الإمام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام تحذف "التاريخ" من تغريدة موعد اختبار الانتساب
سبق

حذفت صفحة عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التاريخ من التغريدة التي دونتها وظلت ترد بها على استفسارات الطلاب طول الفترة الماضية حول موعد الاختبار، حيث غيرت الصيغة لتصبح قريبًا سوف يتم إعلان عن مواعيد الاختبارات، بعد أن أكدت أنها ستكون في موعدها المحدد16 /8 / 1441.

وكانت "سبق" قد تناولت يوم أمس تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية كما ذكروا وبيّنوا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضهم يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيُشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلاً عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد 9 أيام إلا أنها غيرت الصيغة اليوم بعد أن حذفت التاريخ.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:12 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:30 AM

جامعة الإمام تحذف "التاريخ" من تغريدة موعد اختبار الانتساب

المطالبات مستمرة للتأجيل نظرًا للظروف الراهنة المرتبطة بأزمة كورونا

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قاسم الخبراني - الرياض
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4,604

حذفت صفحة عمادة التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، التاريخ من التغريدة التي دونتها وظلت ترد بها على استفسارات الطلاب طول الفترة الماضية حول موعد الاختبار، حيث غيرت الصيغة لتصبح قريبًا سوف يتم إعلان عن مواعيد الاختبارات، بعد أن أكدت أنها ستكون في موعدها المحدد16 /8 / 1441.

وكانت "سبق" قد تناولت يوم أمس تقريرًا نقلت من خلاله مطالبات الطلاب بتأجيل موعد الاختبار إلى ما بعد شهر رمضان نظرًا للظروف الراهنة والمتمثلة في أزمة كورونا العالمية كما ذكروا وبيّنوا أن الكثير سيلجؤون للانسحاب من الفصل بعد أن مددت الجامعة ذلك حتى تاريخ ١٦/ ٨/ ١٤٤١هـ.

وواصلوا: بعضهم يعيش في قرى بعيدة وأماكن خدمة الإنترنت تكون فيها ضعيفة جدًّا، وقد تكون غير متوفرة في بعض الأوقات في حال كان الاختبار "أون لاين"، وهو ما سيُشكل عقبة كبيرة أمامهم".

وأشاروا إلى أن دراسة الانتساب أو التعليم المطور يختلف كليًا عن الانتظام؛ نظرًا إلى أن جميع الدرجات تُحسب على الاختبار النهائي كونه ليس هناك أعمال سنة، وهو ما قد يتسبب في مشاكل للطلاب؛ على عكس الانتظام الذي سيستفيدون فيه من درجات أعمال السنة والبحوث وغيرها لتعزيز درجاتهم.

وناشد الطلاب وزير التعليم ومسؤولي الجامعة بالتدخل لتأجيل الاختبار لما بعد شهر رمضان؛ مبينيّن أن تمديد الفترة سيدفع بالكثير للانسحاب وضياع مستوى بالكامل.

وكان مدير الجامعة قد بيّن من خلال منشور له قبل أيام، أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها؛ إلا إذا استمر تعليق الدراسة؛ فسيكون التقويم المستمر بديلاً عنها بالنسبة للمنتظمين.

وتابع: "فيما يخص التعليم المطور (الانتساب)؛ فلهم إجراء آخر سيوضح لاحقًا لو استمر التعليق، يتمثل في تأجيل الاختبارات النهائية لما بعد شهر رمضان قبل أن تنشر صفحة العمادة تغريدة بيّنت فيها أن الاختبار سيكون في موعده المحدد بعد 9 أيام إلا أنها غيرت الصيغة اليوم بعد أن حذفت التاريخ.

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