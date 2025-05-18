خلال الـ 48 ساعة الماضية.. مراقبو "تجارة رفحاء" ينفذون 58 جولة رقابية

للتأكد من وفرة المنتجات والسلع واستقرار الأسعار خلال عيد الفطر المبارك

نفذ مراقبو فرع وزارة التجارة بمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال الـ 48 ساعة الماضية 58 جولة رقابية، على منافذ بيع عيد الفطر المبارك، وذلك بهدف الوقوف والتأكد من وفرة المنتجات والسلع واستقرار الأسعار خلال عيد الفطر المبارك.

وأوضح مدير الفرع يوسف بن سالم العنزي، أن الفرق تعمل على مدار الساعة على منافذ البيع المختلفة، حيث رصدت وفرة السلع واستقرار الأسعار، داعيًا عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملحوظات أو شكاوى عبر تطبيق بلاغ تجاري أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة.