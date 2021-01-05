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رجل الأعمال "بن سمار" ينوه بخطوة المملكة في لم الشمل الخليجي

أكد أن السعودية سبّاقة لكل ما فيه خير للخليج وأهله

نوه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار بخطوة قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نجاحهما في لم الشمل الخليجي وقيادة مجلس التعاون الخليجي بكل دهاء وحكمة عبر قمة العلا التي أقيمت اليوم.

وأوضح بن سمار أن ذلك ليس بمستغرب على حكامنا، فدائماً المملكة سباقة لكل ما فيه خير للخليج وأهل الخليج وما رأيناه اليوم من لحمة وحب وتقدير وحفاوة يؤكد حرص القيادة الرشيدة في رأب الصدع وزوال الخلافات لأجل مستقبل باهر ورائع للخليج وأهله.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بلد الخير والسلام والحكمة، والمملكة دائماً في المقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حكامها الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديون، وفي ظل هذه البلاد الغالية التي قدمت السلام والحكمة على أي أمر آخر.

مجموعة دار السمار رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رجل الأعمال "بن سمار" ينوه بخطوة المملكة في لم الشمل الخليجي
سبق

نوه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار بخطوة قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نجاحهما في لم الشمل الخليجي وقيادة مجلس التعاون الخليجي بكل دهاء وحكمة عبر قمة العلا التي أقيمت اليوم.

وأوضح بن سمار أن ذلك ليس بمستغرب على حكامنا، فدائماً المملكة سباقة لكل ما فيه خير للخليج وأهل الخليج وما رأيناه اليوم من لحمة وحب وتقدير وحفاوة يؤكد حرص القيادة الرشيدة في رأب الصدع وزوال الخلافات لأجل مستقبل باهر ورائع للخليج وأهله.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بلد الخير والسلام والحكمة، والمملكة دائماً في المقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حكامها الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديون، وفي ظل هذه البلاد الغالية التي قدمت السلام والحكمة على أي أمر آخر.

05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442
06:41 PM

رجل الأعمال "بن سمار" ينوه بخطوة المملكة في لم الشمل الخليجي

أكد أن السعودية سبّاقة لكل ما فيه خير للخليج وأهله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نوه رئيس مجلس إدارة مجموعة دار السمار، رجل الأعمال محمد بن مسعد بن سمار بخطوة قيادة المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز في نجاحهما في لم الشمل الخليجي وقيادة مجلس التعاون الخليجي بكل دهاء وحكمة عبر قمة العلا التي أقيمت اليوم.

وأوضح بن سمار أن ذلك ليس بمستغرب على حكامنا، فدائماً المملكة سباقة لكل ما فيه خير للخليج وأهل الخليج وما رأيناه اليوم من لحمة وحب وتقدير وحفاوة يؤكد حرص القيادة الرشيدة في رأب الصدع وزوال الخلافات لأجل مستقبل باهر ورائع للخليج وأهله.

وأكد أن المملكة العربية السعودية بلد الخير والسلام والحكمة، والمملكة دائماً في المقدمة وتسير إلى الأمام بحكمة حكامها الذي يجعلنا نفخر يوماً بعد يوم أننا سعوديون، وفي ظل هذه البلاد الغالية التي قدمت السلام والحكمة على أي أمر آخر.

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