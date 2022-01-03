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واشنطن تطالب قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني بعد استقالة "حمدوك"

دعتهم إلى التوافق وتنحية الخلافات جانباً

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الاثنين) قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على "تويتر ": "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".

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واشنطن تطالب قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني بعد استقالة "حمدوك"
سبق

طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الاثنين) قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على "تويتر ": "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".

03 يناير 2022 - 30 جمادى الأول 1443
03:50 PM

واشنطن تطالب قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني بعد استقالة "حمدوك"

دعتهم إلى التوافق وتنحية الخلافات جانباً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم (الاثنين) قادة السودان بضمان استمرار الحكم المدني وإنهاء العنف ضد المحتجين بعد استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وقال مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية الأميركية على "تويتر ": "بعد استقالة رئيس الوزراء حمدوك، يتعين على الزعماء السودانيين تنحية الخلافات جانباً والتوصل إلى توافق وضمان استمرار الحكم المدني".

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