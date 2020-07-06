النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة"

أكد أنها تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة

شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.

وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.

وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة"
سبق

شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.

وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.

وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.

06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:02 PM

محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة"

أكد أنها تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
0
835

شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.

وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.

وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,623
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
18,816
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,597
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,842

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح
آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

آخر القول.. لا تكن "ألتافيستا"!

حسين الحازمي
أمين و"أرامكو" العملاقة

أمين و"أرامكو" العملاقة

ماجد البريكان
بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

بين الدفع في مقاهي باريس ومقاهي أبها!!

حسن آل عمير
فنجان القهوة بخمسين..!!

فنجان القهوة بخمسين..!!

عبدالغني الشيخ
القبيلة وامتداد العنف الأسري

القبيلة وامتداد العنف الأسري

ابتسام منصور القحطاني
ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

ترتيب الأولويات عنوان للمرحلة المقبلة

علي آل شرمة
الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

الصندوق السياحي.. أين القطاع الخاص؟

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة