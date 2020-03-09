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7500 فصل افتراضي لإكمال الدراسة بجامعة المؤسس.. و"اليوبي" يتفقد

قدّمت 127 دورة تدريبية لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني

تفقد مدير جامعة المؤسس بجد الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، استعدادات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تحويل محاضرات الانتظام الاعتيادية إلى فصول افتراضية لجميع مقررات الجامعة.

وتابع الدكتور "اليوبي" سير استعدادات العمادة في توفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ثم زار قاعات التدريب، والتقى بالمتدربين، واطمأنّ على سير العملية التدريبية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي، أن العمادة أنشأت ٧٥٠٠ فصل دراسي افتراضي اليوم، وقدمت ١٢٧ دورة تدريبية؛ لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس، بواقع ٦٠ دورة بشطر الطلاب، و٦٧ دورة في شطر الطالبات قدم أغلبها إلكترونياً عن بُعد.

وأضاف الدكتور "برديسي" أنه تم الانتهاء من تدريب جميع عضوات هيئة التدريس برابغ، وإعداد (٧٠) فيديو تدريبي لأعضاء هيئة التدريس و(٦٥) فيديو تدريبي للطلاب والطالبات ورفعت على قناة تعزيز على الشبكة العنكبوتية، وذلك ضمن جهود الجامعة في توفير خدمات التعليم الإلكتروني، وفقاً للتوجيهات الاحترازية الصادرة بشأن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أنه ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره فقد تم تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة.

تعليق الدراسة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7500 فصل افتراضي لإكمال الدراسة بجامعة المؤسس.. و"اليوبي" يتفقد
سبق

تفقد مدير جامعة المؤسس بجد الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، استعدادات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تحويل محاضرات الانتظام الاعتيادية إلى فصول افتراضية لجميع مقررات الجامعة.

وتابع الدكتور "اليوبي" سير استعدادات العمادة في توفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ثم زار قاعات التدريب، والتقى بالمتدربين، واطمأنّ على سير العملية التدريبية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي، أن العمادة أنشأت ٧٥٠٠ فصل دراسي افتراضي اليوم، وقدمت ١٢٧ دورة تدريبية؛ لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس، بواقع ٦٠ دورة بشطر الطلاب، و٦٧ دورة في شطر الطالبات قدم أغلبها إلكترونياً عن بُعد.

وأضاف الدكتور "برديسي" أنه تم الانتهاء من تدريب جميع عضوات هيئة التدريس برابغ، وإعداد (٧٠) فيديو تدريبي لأعضاء هيئة التدريس و(٦٥) فيديو تدريبي للطلاب والطالبات ورفعت على قناة تعزيز على الشبكة العنكبوتية، وذلك ضمن جهود الجامعة في توفير خدمات التعليم الإلكتروني، وفقاً للتوجيهات الاحترازية الصادرة بشأن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أنه ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره فقد تم تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة.

09 مارس 2020 - 14 رجب 1441
05:30 PM

7500 فصل افتراضي لإكمال الدراسة بجامعة المؤسس.. و"اليوبي" يتفقد

قدّمت 127 دورة تدريبية لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني

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محمد حضاض - جدة
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تفقد مدير جامعة المؤسس بجد الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، اليوم، برفقة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم الحياني، استعدادات عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد في تحويل محاضرات الانتظام الاعتيادية إلى فصول افتراضية لجميع مقررات الجامعة.

وتابع الدكتور "اليوبي" سير استعدادات العمادة في توفير الدعم الفني واستقبال استفسارات المستفيدين من طلاب وأعضاء هيئة تدريس، ثم زار قاعات التدريب، والتقى بالمتدربين، واطمأنّ على سير العملية التدريبية.

وأوضح عميد التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد الدكتور هشام برديسي، أن العمادة أنشأت ٧٥٠٠ فصل دراسي افتراضي اليوم، وقدمت ١٢٧ دورة تدريبية؛ لتعزيز ممارسات التعلم الإلكتروني لأعضاء هيئة التدريس، بواقع ٦٠ دورة بشطر الطلاب، و٦٧ دورة في شطر الطالبات قدم أغلبها إلكترونياً عن بُعد.

وأضاف الدكتور "برديسي" أنه تم الانتهاء من تدريب جميع عضوات هيئة التدريس برابغ، وإعداد (٧٠) فيديو تدريبي لأعضاء هيئة التدريس و(٦٥) فيديو تدريبي للطلاب والطالبات ورفعت على قناة تعزيز على الشبكة العنكبوتية، وذلك ضمن جهود الجامعة في توفير خدمات التعليم الإلكتروني، وفقاً للتوجيهات الاحترازية الصادرة بشأن تعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أنه ووفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس "كورونا" الجديد (COVID19) ومنع دخوله وانتشاره فقد تم تعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات المملكة.

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