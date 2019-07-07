مظاهرات هونج كونج تقتحم المناطق السياحية.. والسعوديون في أمان

احتجاجاً على مسودة قانون تتيح تسليم الجناة للصين

اقتحم الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج أحد أكثر المناطق السياحية ازدحاماً بالمدينة اليوم الأحد 7 يوليو 2019 فيما يعد تحدياً جديداً وتصعيداً للمعارضة في هونج كونج، ضمن المظاهرات المستمرة منذ أسابيع؛ احتجاجاً على مسودة قانون تتيح تسليم الجناة للصين.

ودخل المتظاهرون منطقة تسيم شا تسوي وتوجهوا إلى محطة السكة الحديد فائقة السرعة التي تصل المدينة بالصين، وهي المنطقة المركزية للسياح في الجزيرة.

يذكر أن القنصلية السعودية في هونج كونج تتابع الوضع، ودعت السياح السعوديين الموجودين هناك لتجنب مناطق التجمعات؛ نظراً لاستمرار التظاهرات.