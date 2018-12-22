ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018.

"التجارة" تستدعي 323 غسالة من هذا النوع داعيةً من اشتراها لإرجاعها صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-12-22 أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018. وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة. ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

22 ديسمبر 2021 - 18 جمادى الأول 1443 03:08 PM

"التجارة" تستدعي 323 غسالة من هذا النوع داعيةً من اشتراها لإرجاعها استرداد نقدي.. غير مطابقة للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة





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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 323 غسالة تعبئة أمامية "CANDY" 2017 – 2018.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء جاء بسبب عدم مطابقة هذه الغسالات للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

ودعت إلى التواصل مع الشركة لترتيب موعد لزيارة فني لسحب الغسالة المشمولة واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.