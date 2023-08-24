تنبيه ماطر للرياض.. حالة الـ5 ساعات تصحبها الأتربة

الأرصاد: نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا بشأن منطقة الرياض يفيد بأتربة مثارة وأمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ووفق النظام الآلي للإنذار المبكر يشمل التنبيه: "الأفلاج، الخرج، الدلم، الرين، السليل، المزاحمية، حوطة بني تميم، وادي الدواسر"، وبدأ في الساعة 14:10 وينتهي في السابعة من مساء اليوم.