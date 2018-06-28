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بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمك

أعلنت إدارة نادي ⁧‫ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.

وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.

يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمك
سبق

أعلنت إدارة نادي ⁧‫ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.

وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.

يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
09:27 PM

بعقد يمتد لمدة موسمين .. "السليم" يدعم صفوف ضمك

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أعلنت إدارة نادي ⁧‫ضمك عن توقيعها عقدًا احترافيًا مع الظهير الأيسر أسامة السليم ليمثل صفوف الفريق الكروي الأول لمدة موسمين قادمًا من نادي الثقبة.

وأنهت الإدارة إجراءات التوقيع الرسمي في مقر النادي وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة خليل آل سعيّد.

يُذكر أن السليم بدأ مسيرته الاحترافية مع نادي الاتفاق قبل الانتقال لنادي الكوكب على سبيل الإعارة، ثم انتقل لنادي الخليج، قبل أن يصل للثقبة.

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