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خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات

لتحويلها للجهات الأمنية والخدمية.. والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (11,387,603) اتصالات خلال عام 1441هـ، وردت من مواطنين ومقيمين وزائرين، ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويتولى تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة؛ وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية، قد دشن مؤخرًا مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المركز، الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض؛ حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911).

مركز العمليات الأمنية بمكة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات
سبق

استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (11,387,603) اتصالات خلال عام 1441هـ، وردت من مواطنين ومقيمين وزائرين، ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويتولى تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة؛ وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية، قد دشن مؤخرًا مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المركز، الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض؛ حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911).

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
04:47 PM

خلال عام 1441.. مركز العمليات الأمنية بمكة يستقبل "11,387,603" اتصالات

لتحويلها للجهات الأمنية والخدمية.. والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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استقبل مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة مكة المكرمة (11,387,603) اتصالات خلال عام 1441هـ، وردت من مواطنين ومقيمين وزائرين، ضمن مهام المركز في استقبال المكالمات وتحويلها للجهات الأمنية والخدمية والإجابة عن الاستفسارات عبر أنظمة آلية ومتطورة.

وتنوعت المكالمات الواردة بين بلاغات عن حوادث مرورية وحرائق والاستفسار عن عدد من الإجراءات المتعلقة بمنع التجول والبلاغات عن مخالفي لائحة الحد من التجمعات، إضافةً إلى عدد من الحالات الصحية والإنسانية والخدمية الأخرى.

ويتولى تقديم الخدمة في المركز أكثر من 2000 موظف وموظفة، بلغات مختلفة، وذلك على مدار 24 ساعة، عبر قنواته المختلفة؛ وهي: الرقم الموحد 911، أو تويتر MOI__911 .

وكان المركز الوطني للعمليات الأمنية، قد دشن مؤخرًا مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويهدف المركز، الذي يعد الثاني من نوعه على مستوى المملكة بعد منطقة مكة المكرمة، إلى بناء مفهوم عمليات مشترك يحقق التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الأمنية والخدمية من خلال نظام موحد لتبادل المعلومات بين القيادات الأمنية والخدمية وتمرير التحذيرات والأوامر إلى مختلف المستويات الإدارية، وتوحيد قواعد البيانات في مكان واحد، وذلك لتحسين معدل سرعة الاستجابة للحالات الطارئة.

ويخدم مركز العمليات الأمنية الموحد (911) بمنطقة الرياض (22) محافظة، إضافة إلى مدينة الرياض؛ حيث وحّد عمل (62) غرفة عمليات تحت سقف واحد وبرقم طوارئ موحد هو (911).

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