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"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.

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"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
03:36 PM
اخر تعديل
14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
04:47 PM

"الصحة": تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 188 خلال الـ24 ساعة الماضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
7,059

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس 14 يناير 2021، تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 364440 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 188 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 356201 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 6 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6310 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 1929 والحالات الحرجة 302 حالة.

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